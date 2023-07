La triple carpeta amb què el PSC ambiciona una victòria àmplia: «convivència, feminisme i llibertat»

El primer secretari del PSC,, omnipresent a la campanya de la formació socialista, ha tancat la petició del vot a la ciutadania amb una triple crida contra la regressió de drets. Acompanyat de la cap de llista per aquest 23-J a Catalunya , Meritxell Batet, el cap de files dels socialistes al Parlament ha assegurat que hi haa les eleccions espanyoles. N'ha identificat. Així, amb la cerca d'una victòria àmplia al territori català que Pedro Sánchez necessita per tenir opcions de govern a l'Estat, Illa ha cridat a concentrar el vot en la llista majoritària que pot competir amb el PP.Sent conscient que la gran majoria d'enquestes els situen per darrere dels populars, el líder socialista ha reivindicat queque atribuït al fet que "la gent veu que hi ha en joc els drets de les dones o la llibertat". Coincidint amb l'argumentari que el partit ha anat repetint durant l'última setmana, el mateix Salvador Illa ha replicat que la població ha sabut, sinó que ho és el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo.En la mateixa línia, l'acte de tancament de campanya socialista ha incidit en la transcendència del canvi de polítiques que poden estendre's arreu del territori si el PP s'imposa, més encara si és amb una entesa amb Vox. "No estem parlant d'un hospital més o un hospital menys. O de quin creixement econòmic volem. Estem parlant de la convivència", ha reblat Illa., ha exposat.Igualment s'ha referit a la llibertat de creació esmentant el cas de Borriana. "Prohibeixen revistes que ningú està obligat a llegir", ha apuntat, per rematar-ho amb un triple atac.. Pel que fa al feminisme, a més, ha lamentat que, alimentant el marc de la ultradreta, s'acabin acceptant canvis en la concepció de problemes socials profunds i clars. "Ja no parlen de violència masclista, parlen de violència intrafamiliar. Canvien el nom per amagar la cosa", ha mencionat el primer secretari del PSC.

Al seu torn, Meritxell Batet ha apostat per la necessitat d'allargar el mandat de Sánchez quatre anys més per desenvolupar les lleis aprovades els darrers anys i desplegar els reglaments corresponents en fronts com la llei d'habitatge. També, pel que fa a Catalunya, ha tret pit de la diferència entre el conflicte obert del moment àlgid del procés i l'actual clima.De moment,el pròxim diumenge a Catalunya. La gran incògnita és saber quants escons aconseguirà treure'n i, més important encara amb la vista posada a l'Estat,. Les ambicions socialistes és que els separin uns deu diputats.

