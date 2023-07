El PP català tanca la campanya sense donar res per guanyat

El PP no vol que es perdi cap vot. Aquest divendres, en l'acte final de la campanya del PP català, el regidor de Barcelonaha trobat el millor argument possible per mobilitzar els seus afirmant que "hi ha tres persones que volen que guanyi Sánchez:i". Sirera ha assegurat que només hi ha dues opcions davant del veredicte de les urnes:. La darrera setmana de campanya, però, ha estat moguda per al PP, que avui mateix ha hagut de trencar un acord amb Bildu per repartir-se la presidència de les comissions de l'Ajuntament de Vitòria.ha fet la darrera crida al vot. A aquestes alçades, els missatges ja no són nous i es limiten a focalitzar-se en els punts forts. En el seu cas, a presentar el PP comcatalana. El candidat ha tornat a defensar la idea que Alberto Núñez Feijóo serà "bo per Catalunya". Ha insistit, com ha fet en la campanya, en un discurs de "retrobada" entre els catalans, el que li permet allunyar-se de Vox, però sense aparèixer com un "tou": "davant els qui volen afectar els nostres drets".Martín Blanco ha encaixat al llarg de la campanya amb la voluntat de Feijóo de fer del PP una Catalunya, com va reiterar en el míting central del Turó Park . El candidat ha citat l'himne de València, que crida a "oferir noves glòries a Espanya" i ha esmentat un dels seus grans referents, Ortega y Gasset, tot dient que cal preservar Espanya com "un projecte suggestiu de vida en comú".L'alcalde de Castelldefels i president provincial del partit a Barcelona,, ha insistit en la necessitat d'anar a votar sense donar res per guanyat i ha recordat que a ellper tenir la majoria absoluta. "Que no ens falti un grapat de vots per fer Feijóo president". Ha demanat als presents que d'aquí al diumenge parlin amb coneguts i veïns de l'escala perquè votin Feijóo.El PP confia a obtenir un bon resultat a Catalunya i multiplicar per 3, 4 o fins i tot 5 els seus dos diputats actuals.seria més que un èxit, ja que això probablement el convertiria en laa Catalunya. La major part dels interlocutors amb qui es parla aquests dies situen en 7-8 la xifra més probable d'escons catalans a sumar als de Feijóo. Un Feijóo a qui ningú critica aquests dies, malgrat que avui, entre els assistents, hi hagués qui assegurés que els darrers dies no han anat bé i que el líder gallec es va equivocar no anant al debat a tres.L'acte final a Catalunya s'ha fet a l'hotela, de la cadena Hotusa, d', l'empresari gallec. Acabades les intervencions de Sirera, Reyes i Martín Blanco, els presents han departit a la terrassa. Tothom confia en la victòria, però ningú les té totes. En un escenari davant la Mediterrània on només faltava com a tema musical el Mirando al mar, de Jorge Sepúlveda, la cançó amb un punt melangiós que canta a la dicha que se fue.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola