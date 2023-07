Vols anar a votar d'hora? Aquest és la «sorpresa» que et pots trobar

N'hi ha que són dels que van a votar a primera hora per treure's la feina de sobre i passar el dia a la, a lao a laamb unesi unesfent el. Però compte, que els més matiners poden caure en una "sorpresa" si hi ha problemes amb els membres de les meses dels col·legis electorals.La(JEC) ha recordat que qualsevol elector podrà ser nomenat per a una mesa electoral si no es presenten suficients titulars o suplents. L'òrgan electoral ha recordat així un acord del 10 de febrer del 2021 pel qual les(JEZ) tenen entre les opcions per cobrir les vacants designar suplents d'altres meses electorals que ja s'hagin constituït, ja sigui en el mateix col·legi o en un de pròxim.Per això, les JEZ han de comunicar alsque han de quedar-se al local electoral fins que ho indiqui la junta. Entre les opcions que tenen les JEZ també hi ha que es pugui designar lliurement les persones que han de constituir lai es pot, fins i tot, nomenar electors que es trobin presents al local, o dit d'altra manera, els primers que vagin a votar quan s'obri el col·legi electoral, a les nou del matí d'aquest diumenge.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola