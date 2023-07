Més limitacions als grups turístics a Ciutat Vella

Plaça de Sant Jaume (màxim 8 grups)

Plaça Reial (màxim 8 grups)

Plaça del Rei (màxim 5 grups)

Fossar de les Moreres (situant-se a les vores, màxim 3 grups)

Passeig del Born (màxim 3 grups)

Façana de Santa Maria del Mar (màxim 3 grups)

Plaça del Pi (màxim 3 grups)

Plaça de Sant Felip Neri (màxim 2 grups)

Plaça d’Isidre Nonell (màxim 2 grups)

Carrer de Salomó ben Adret / placeta de Manuel Ribé i els seus entorns (màxim 2 grups)

Plaça de la Barceloneta (màxim 1 grup)

Façana del Palau de la Música (plaça de Lluís Millet, màxim 1 grup)

AMB EL SUPORT DE

S’ha posat en marxa el procés de pròrroga, un any més, del. Previsiblement, entrarà en vigor a principis de setembre i serà vigent fins al setembre del 2024, amb l’objectiu ded’aquest districte.El text del nou decret de limitació de grups turístics a Ciutat Vella manté la regulació actual, que va entrar en vigor al març i estableix que elsi que no es pot superar l’aforament establert en algunes places i alguns carrers dels districte, especialment en llocs amb una gran afluència de persones pel seu interès turístic.Se seguiran establinten determinats espais, com:El text de la normativa estableix aforaments màxims als espais i els monuments que requereixen una explicació in situ, la qual haurà de ser breu en dies de molta afluència de grups, iper a les explicacions, per fomentar l’ús de radioguies i minimitzar l’impacte acústic dels visitants.Des que el decret es va posar en marxa, al març, diverses parelles d’recorren els carrers del districte per informar els i les guies sobre el contingut de la norma i comunicar si aquesta norma s’ha incomplert a la Guàrdia Urbana, que és l’encarregada d’expedir les sancions in situ.L’incompliment del decret es potamb fins a 1.500 euros i amb fins a 3.000 euros en casos de reincidència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola