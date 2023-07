Junts passa el rasclet per revifar el conflicte amb l'Estat

Puigdemont: "Nosaltres no ens quedem mai a casa"

🎥 Candidat @CastellaToni: “Als votants d’ERC, la CUP i els abstencionistes, el #23J recuperem la unitat. Des de @JuntsXCat agafem el solemne compromís de no investir cap president espanyol sinó reconeix el dret a l’autodeterminació i l’amnistia. El #23J, dobleguem-nos.”… pic.twitter.com/N3z2NTSPu6 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) July 21, 2023

Elsvan ser l'escenari del tancament de la campanya de, iha repetit emplaçament per l'últim míting camí del 23-J, ara amb-una candidata que forma part d'una altra ànima del partit, senyal dels equilibris interns de la formació de- com a cap de cartell. Envoltada de la plana major del partit -també de, exconseller d'Economia i aspirant a ser el candidat a Madrid, per primer cop en aquesta campanya -, Nogueras ha insistit en la idea que no cal triar entre el PSOE i el PP, sinó que cal apostar per Catalunya. "El nostre compromís és insubornable", ha indicat.Junts aspira a superar ERC en aquestes eleccions per enviar un missatge inequívoc sobre el "fracàs" de la via dialogada que els republicans van posar en pràctica des de l'inici de la legislatura. La candidata, en les últimes dues setmanes, ha insistit en la idea que hi haurà "canvis" a Catalunya en funció del resultat. La formació té vuit diputats -quatre per Barcelona, dos per, un peri un per-, cinc menys que ERC, i qualsevol cosa que s'assembli a quedar per sobre dels rivals o empatar amb ells serà vist com un triomf. Si a això s'hi suma el fet que Junts sigui decisiva a Madrid, el quadre serà complet per al partit a l'espera de decidir què fer si tenen un paper decisiu en unaal Congrés.El teloner de Nogueras ha estat, present de manera telemàtica en els últims dies de la campanya i aquest divendres entrant en directe des de Bèlgica, i que ha començat amb un missatge directe per convèncer els indecisos o els qui es volen abstenir. "Això no va de PP o PSOE, que són una mena de matrimoni catòlic. Això va de Catalunya", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que ha demanat "no refiar-se" de qui aposta per recollir "engrunes" a Madrid., ha indicat el líder moral de Junts. que ha apuntat que "salvar Sánchez" pot acabar fent que "no se salvi Catalunya"., presidenta de Junts, ha assenyalat que el PSOE també s'ha encarregat de promoure la "persecució" a l'independentisme. "Som els que practiquem la unitat, mentre n'hi ha que la prediquen només quan venen eleccions", ha destacat Borràs, que ha retret a ERC que els hagin dit "no a tot" a ells mentre deien. "Però insistim que la unitat és l'únic camí", ha indicat l'expresidenta del. "Catalunya no és un problema, és la solució. I la independència és la nostra solució. El que és un problema és la vulneració de drets", ha indicat la dirigent independentista en la seva primera campanya fora de la cambra., ha reflexionat, secretari general de Junts, que ha carregat contra el "vot útil per Espanya" que es pot produir aquest diumenge. "Qui defensarà la llengua?[candidata del PSC i presidenta del Congrés], que li treu la paraula a Nogueras per parlar català? Això no és un vot útil", ha ressaltat Turull, que ha demanat omplir les urnes de vots a favor de la independència. "I hem d'anar a votar per aquella gent que vol votar i no ho pot fer", ha insistit el dirigent independentista, en relació a Puigdemont. Pel que fa a Sánchez, que aquest divendres ha dit que, ha advertit que ttohom que ha fet consideracions d'aquest tipus ja no està a primera línia. "No pactarem res a Madrid. Ni transferències, ni solucions personals", ha dit., acompanyat com sempre de la seva inseparable llibreta blau cel per pujar al faristol, ha ressaltat que fins ara el catalanisme polític ha fet gal·la de la seva "paciència", però que tot ha de ser diferent des del referèndum de l'1-O. "Ara ens aixequem per dir prou. Diumenge tots els qui vam anar a votar el 2017 ens heu de donar la força per doblegar-los. No ens aturarem fins aconseguir la independència", ha indicat Castellà, que ha equiparat el PSOE i Sumar amb el PP i Vox a l'hora d'aproximar-se a Catalunya. El líder de, candidat al Senat, ha considerat la taula de diàleg com un "fracàs absolut". ": t'han tret el peix, el cove i les 155 monedes de plata", ha indicat Castellà, que ha considerat "frívol" que s'estiguin atribuint els indults a la mesa de negociació oberta amb l'Estat.L'encarregat d'obrir l'acte ha estat Trias, que ha demanat "continuar treballant" peraconseguir un bon resultat, i ha insistit en la idea quesón els qui hi van pactar per descavalcar-lo de l'alcaldia de Barcelona. "Jaume Collboni, Daniel Sirera i Ada Colau van acabar sumant. I es passegen per tota Espanya dient que la ciutat no té un alcalde nacionalista", ha assenyalat en referència al PP d'. L'exalcalde ha indicat que Catalunya ha de tenir una "força decisiva" a Madrid perquè les "mentides" i "incompliments" del PSOE siguin castigats a les urnes, i ha enviat un missatge en contra de l'abstenció., ha tancat Trias, sempre aplaudit entre les bases del partit. Ara, amb Nogueras al capdavant, l'objectiu no és tant guanyar sinó quedar per sobre d'ERC.

