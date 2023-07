Fereixen un menor i dos militants socialistes a Palma al crit de «Que et voti Txapote»

La meva condemna a aquesta agressió. Aquests fets no tenen cabuda a una societat democràtica com la de les nostres illes.



La meva solidaritat amb els militants socialistes agredits. https://t.co/9qpeY9qpBV — Marga Prohens (@MargaProhens) July 21, 2023

Dos militantshan estatfísicament aquest divendres al crit de Que et voti Txapote per part d'un individu mentre estaven explicant propostes electorals en una taula informativa de Palma (Illes Balears), segons ha informat el partit territorial en un comunicat.Segons indica la formació, l'incident ha provocat unaque acompanyava la seva mare, que parlava amb els dos agredits en el moment de l'agressió. Des del PSOE han advertit que estan estudiant la interposició d'una denúncia sobre aquest tema i, d'altra banda, han lamentat que "aquestes siguin les".Després de l'ocorregut, els socialistes també han aprofitat per demanar "moderació, calma i serenitat" a totes les forces polítiques "no només en el que queda de campanya electoral, sinó de cara al futur, per poderi propostes i no al revés".La presidenta del govern a les Illes,, no ha trigat a condemnar l'agressió. "Aquests fets no tenen cabuda en una societat democràtica com la de les nostres Illes", ha afirmat en un missatge a Twitter en el qual ha traslladat la seva solidaritat als agredits.

