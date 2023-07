Descobreix que té al·lèrgia a la seva parella: se li infla la cara quan s'hi acosta

Es diu Virginia Nault i té 22 anys. Acaba de descobrir que a mesura que passa temps amb la sevaexperimenta una gran varietat de: se li inflen algunes parts de la cara, li apareixen erupcions, li ploren els ulls i, sobretot, li pica tot. Ara, creu que lii ho ha explicat a les xarxes socials.La jove, de nacionalitat nord-americana , ha assegurat quea Boston, però ni tan sols així aconsegueix que li donin un diagnòstic o una solució. Això és el que ha explicat a un mitjà de comunicació internacional: “Tot va començar amb una. Després, ens vam adonar que, després de passar uns dies al seu pis, em sortia una granellada molt forta i em trobava bastant malament durant uns dies”.La secretària de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia,, ha comentat el cas en una entrevista a Telecinco. Segons aquesta experta, en lloc de tenir al·lèrgia a la seva parella, la té per a alguna cosa que hi ha a casa seva. De fet, Andreu ha apuntat que fins i tot pot ser unque faci servir, tot i que ella personalment es decanta més per alguna cosa que hi hagi a l'apartament.

​

