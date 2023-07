Agents de la policia espanyola han detingut a Múrcia un, que després de gastar una, ha provocata un altre menor en ruixar-lo amb aquest líquid i prendre'l amb un encenedor. Les cremades han estat de segon grau i ha hagut de ser atès a l'Hospital Verge de l'Arrixaca de Múrcia Els fets van passar el passat dia 2 de juliol, al barri de l'Espinardo, quan la víctima era al carrer i va notar que un altre menor, a qui coneixia de la zona, el ruixava amb un líquid i. A continuació, ha detallat, li calava foc amb un encenedor, generant unes flames importants que prenien tot el seu cos. El menor va anar ràpidament a l'habitatge pròxim d'un familiar,que el prenia.Els familiars, davant la possible gravetat de les lesions que el menor presentava, el van traslladar a l'Hospital Morales Meseguer per ser posteriorment derivat a la Unitat de Cremats de l'Hospital Verge de l'Arrixaca de Múrcia i ser atès de lesque patiaLa investigació desenvolupada pel cos de seguretat espanyol per poder esclarir els fets i determinar-ne l'autoria ha permès ara identificar al presumpte autor de les cremades, procedint a la seva detenció i imputació d'un. Alhora, els fets han estat posats en coneixement de la Fiscalia de Menors de Múrcia.

