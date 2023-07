La batalla retòrica de la campanya camufla el retorn de l'independentisme al referèndum

La plana major d'ERC, en el míting final de campanya. Foto: ACN

La campanya del 23-J ha tornat a despullar les divergències existents entre, a qui -almenys en el capítol de la retòrica- ha durat poc l'enèsim intent de reconciliació derivat de l'operació de per descavalcar Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona . Aquell 17 de juny, el cap de files de Junts al consistori es va abraçar amb, que li va oferir un consol sincer davant d'una maniobra que l'impedia completar la victòria obtinguda a les urnes. A les cúpules de Junts i d'es va observar aquella escena amb una certa esperança per recuperar la unitat perduda el 2017 o, si més no, intentar-ho una vegada més. En aquesta ocasió, la campanya ha generat una paradoxa: el nivell de disputa retòrica ha estat agre, com és habitual, però en l'horitzó s'hi han dibuixatque en el passat.Per què? Perquè, en essència, la pugna dialèctica del camí cap al 23-J ha servit per camuflar una tendència consolidada: el retorn -amb més o menys nivell de gradualisme- cap al. ERC fa temps que l'ha convertit en l'epicentre de l'estratègia -continua abanderant l', que s'ha d'estructurar en base a l'opinió dels experts reclutats pel Govern-, i lainsisteix que cal posar data i condicions per celebrar-ne un, preferiblement abans del 2025. Pel que fa a Junts, el partit que defensa amb més vehemència el mandat de l'1-O i tot el que va significar la tardor del 2017, en campanya ha defensat que per negociar la investidura decal exigir la transferència de competències pel referèndum.Per a l'independentisme, en tot cas, només hi ha dos escenaris: ser intranscendent davant d'un govern conformat -amb la fórmula que sigui- pel PP o Vox, o bé ser decisiu per investir el líder del PSOE. El preu que hi ha posat ERC és "avançar" en el diàleg, el traspàs dei acabar amb el dèficit fiscal, qüestions que per a Junts són "pantalla passada". Perquè una cosa és coincidir en la idea del referèndum i, una altra de ben diferent, compartir el full de ruta a Madrid., candidat dels republicans, s'ha passat la campanya evidenciant que Junts no és el seu adversari -afirmació que arriba després d'una legislatura de topades constants amb-, mentre que els exsocis de Govern no han defugit el cos a cos mentre el PSC es destacava -com no passava des del 2008- com a rival a batre al Congrés a Catalunya.Rufián ha estat molt acompanyat per la número dos,-incloses entrevistes i rodes de premsa conjuntes-, així com també pel tercer de la llista, l'independent, a banda dels habituals Aragonès i. Pel que fa a Nogueras, en tot moment ha estat acomboiada per la plana major del seu partit, per bé que el missatge principal sempre l'ha acabat facilitant ella., que abans de la campanya va patir un revés judicial per la pèrdua de la immunitat , ha insistit en tot moment en la idea de combatre l'abstenció i, per descomptat, en els atacs a ERC. Hi ha coses que, sis anys després, no varien.I què passarà si ERC, Junts i la CUP tenen la clau entre portar Sánchez a la Moncloa o bé permetre un govern de PP i Vox? Els republicans tenen resolt el dilema -facilitar que continuï el PSOE a la Moncloa-, mentre que la formació fundada perinsisteixen que no és un problema dels partits catalans qui govern a Espanya. L'expresident, en una entrevista al diari Ara, va garantir que el líder socialista, una afirmació que va fer arrufar més d'una cella a membres de la direcció, perquè no s'ha debatut què fer en cap òrgan intern. En el míting final, celebrat a Jardinets de Gràcia, PuigdemontEn paral·lel, el Govern ha aprofitat la campanya per aprofundir en un tres línies de discurs. La primera, insistir en la idea que Catalunya és el "bastió" contra la involució que representen el PP i Vox. En aquest sentit, Aragonès va demanar en l'arrencada de campanya una "gran mobilització de país" pensada per defensar drets i llibertats. En segon lloc, l'executiu ha tingut gestos a favor de la unitat del català, com ara la concessió de les Medalles d'Or de la Generalitat a figures com, o bé dedicar al grup valenciàl'acte institucional de la Diada. I, en tercer lloc, el Govern ha fortificat el discurs dels greuges que acumula l'Estat, especialment en matèria fiscal i de compliment en infraestructures.Què passarà en funció del resultat, especialment si ERC queda per sota de Junts? La formació fundada per Puigdemont aspira què hi hagien un moment en què ja existeixen veus de la formació republicana que defensen. Serà a la tardor davant d'un consell de ministres format pel PP i per Vox? Encara és d'hora per saber-ho. Primer haurà d'arribar una negociació, si s'escau, per decidir com es negocia -i què es posa sobre la taula- una investidura de Sánchez. Un moment en què, com en totes les campanyes -aquesta no ha estat l'excepció-,

