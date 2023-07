Enxampen un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona robant pernil d'un supermercat

La Guàrdia Urbana de Badalona () ha anunciat que ha sancionat amb un mes i mig de multa per un delicte lleu de furts i lesions un dels seus agents, una falta considerada "molt greu". Hores abans de la revetlla de Sant Joan, el passat 23 de juny a les 15:00 del migdia, el policia en qüestió va serdel centre comercialvalorats en 25,60 euros cadascun.Més concretament, qui el va caçar in fraganti va ser unque va veure com "agafava dos sobres de pernil i se'ls amagava dins dels pantalons". Tot seguit, ha detallat el mateix treballador a les diligències del cas a les quals ha tingut accés El Periódico, "passava la línia de caixes sense pagar".En aquest precís moment, professionals del centre de control del supermercat, veient la situació, ràpidament va contactar amb elsd'Esquadra. Mentrestant, el vigilant va procedir a aturar l'agent, que respon a les inicials I.S.M i que en ser enxampat va procedir a deixar el pernil. Això sí, un cop les va haver deixatEl vigilant va provar d'impedir-ho, però l'agent s'hi va tornar donant-li "un cop amb la mà a la zona del cap per escapolir-se", conclou l'expedient.

​

