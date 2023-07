Mor als 96 anys Tony Bennett, una de les grans veus de la música americana

Dol al món de la música. El cantant, una de les grans veus de la música estatunidenca, ha mort aquest divendres als 96 anys. Autor de grans cançons com, es va guanyar l'admiració d'altres grans artistes de l'època com-amb qui es va dir que eren rivals-, però també d'actuals, com, amb qui va gravar diverses col·laboracions.De Bennett en destaca també la seva longeva trajectòria en el món de la música: amb només deu anys ja cantava i no es va retirar fins fa només un any, quan ja en tenia 95. El cantant s'ha acomiadat d'aquest món a la ciutat on va néixer,, set anys després que fos diagnosticat d'Durant els més de 60 anys de carrera musical, Bennett ha arribat a presentar més de 70 àlbums, fet pel qual va endur-se un total de 19 premis. De la seva vida també destaca que va combatre adurant laamb l'exèrcit estatunidenc, i la seva faceta com a pintor amb obres en diferents museus.

