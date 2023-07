Cau una banda que havia estafat un milió d'euros a clients de bancs

Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal que suplantava identitats de clients d'entitats bancàries per retirar diners en efectiu i fer tansferències. Els cossos policials han detingut dotze persones com a presumptes autors d'un delicte continuat d'estafa, falsedat, receptació, usurpació d'estat civil i organització criminal. En l'últim any, el grup havia aconseguit estafar més d'un milió d'euros.

Suplantaven la identitat de clients d'entitats bancàries per retirar diners en efectiu i fer transferències. Així van estafar més d'un milió d'euros a 90 persones . Amb @policia hem desarticulat aquesta organització criminal que actuava a tot l'estat https://t.co/UsEUR5u6pY pic.twitter.com/5ztsDXCvZ2 — Mossos (@mossos) July 18, 2023

L'operatiu policial de detenció es va fer el dia 28 de juny de manera simultània a les províncies de Barcelona i Granada, amb un total de set entrades i escorcolls, entre les quals una a Rubí. Es van arrestar 12 persones i es van recuperar més de 270 documents d'identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 euros. El 13 de juliol es va detenir una treballadora d'una entitat bancària com a col·laboradora de l'organització. Elsi lahan desarticulat una organització criminal que suplantava identitats deper retirar diners en efectiu i fer tansferències. Els cossos policials han detingutcom a presumptes autors d'un delicte continuat d'. En l'últim any, el grup havia aconseguit estafarL'operatiu policial de detenció es va fer el dia 28 de juny de manera simultània a les províncies de Barcelona i Granada, amb un total de, entre les quals una a. Es van arrestar 12 persones i es van recuperar més de, droga, articles de luxe i més de 90.000 euros. El 13 de juliol es va detenir una treballadora d'una entitat bancària com a col·laboradora de l'organització.



El modus operandi de la banda

L'organització estava integrada per diversos membres amb rols molt ben definits i especialització de tasques, des de l'obtenció dels DNI fins a repartir els guanys després de cometre les estafes. Primer recopilaven els documents d'identitat, mitjançant, i buscaven col·laboradors que s'assemblessin a les persones titulars.Un cop havien esbrinat en quines entitats tenien comptes corrents les víctimes i el saldo, sol·licitant extractes bancaris, es desplaçaven a zones allunyades dins l'Estat, per fero béa comptes controlats per l'organització en sucursals de la mateixa entitat. Aquestes accions els permetien obtenir entreen tan sols dues setmanes. Andalusia era un dels llocs preferits per fer els reintegraments o transferències.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola