Els germans Roca obriran un nou local al costat del Rocambolesc de Girona

Els prestigiosos germans Roca obriran un nou establiment al costat de la gelateria i confiteria del Rocambolesc, al Barri Vell de Girona, tal com ha avançat aquest divendres el Diari de Girona. De moment, encara estan definint el projecte i no han detallat com estarà enfocat el nou establiment. Si bé, el mitjà esmentat apunta que podria tractar-se d'una biquineria.



Fonts del Celler de Can Roca asseguren, però, que encara no hi ha res tancat i que es plantegen altres opcions. El que sí que han confirmat és que l'obertura serà després de l'estiu. El nou local s'unirà a la gelateria i confiteria Rocambolesc que els germans tenen al carrer de Santa Clara; l'hotel i xocolateria Casa Cacao, a la plaça de Catalunya; i el restaurant Normal, a la plaça de l'Oli.

És el nou projecte dels germans Roca després de llançar la línia de begudes, que compta amb destil·lats, licors i altres begudes fermentades, després de set anys de recerca. En la sèrie, hi ha la ginebra de te de roca, l'aiguardent de garrofa i el vi amb arrels, que es vendrà en els mesos vinents. La segona línia està basada en el, com a vincle amb el projecte de, Casa Cacao. Hi haurà una ginebra, un licor i un esperit de cacau.

