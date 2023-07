El Primavera Sound abandona Madrid: el 2024 tornarà a tenir Barcelona com a seu única

El Primavera Sound va tancar la primera edició amb seu a Madrid amb 90.000 espectadors entre el 9 i el 10 de juny, Així, divendres van passar 42.000 persones pels diversos escenaris, i el dissabte ho van fer 48.000 per veure Rosalia, Bad Gyal o Calvin Harris entre altres. En total, es van fer 222 espectacles repartits en una dotzena de sales de la capital espanyola i altres espais més multitudinaris de l'entorn, com l'estadi de futbol Civitas Metropolitano i la Ciutat del Rock a Arganda del Rey, seu principal. Per això, en un comunicat els organitzadors van dir que l'edició havia "superat els contratemps inicials".



Malgrat el balanç de la primera edició, Almudena Heredero, directora del Primavera Sound Madrid, ha assenyalat aquest divendres que tot i que es van complir les expectatives en el terreny musical, "L’experiència del públic per determinats aspectes logístics no va ser la desitjada". Dins de la Ciutat del Rock es va viure un festival ple de grans moments, però no som aliens a alguns inconvenients”. En aquest sentit, Heredero ha declarat que “no es donen les condicions necessàries perquè Madrid tingui un Primavera Sound com es mereix el 2024"

Pluja de cancel·lacions

Adeu al petó entre Ada Colau i Isabel Díaz Ayuso se celebrarà a Madrid el 2024. L'organització, que va anunciar l'aliança amb una representació en una lon d'un petó entre l'i la, ha renunciat a fer l'edició de l'any vinent, tan sols un any després de la seva estrena. La direcció del festival ho ha anunciat aquest divendres després de no haver trobat un espai en condicions per fer-hi el festival. "A dia d'avui,", ha comunicat, codirector del certamen. D'aquesta manera, el 2024 Barcelona tornarà a acollir el festival com a seu única.El Primavera Sound va fer el salt a Madrid aquesta vegada per primer any amb. L'expansió va considerar-se unadavant la situació de la capital catalana, després que ajuntament i organització no arribessin a un acord per mantenir el format de dos caps de setmana alque el Primavera va estrenar el 2022. Hi van influir factors com la pressió veïnal pel soroll i la voluntat d'per part dels organitzadors.Per contra, la primera edició a Madrid va començar amb el peu esquerre: la jornada inaugural del 8 de juny es va haver de suspendre per les, que van deixar lad'Arganda del Rei impracticable. Els dos dies restants van tenirgreus, amb afectacions sobretot en hora punta. Tot plegat ha fet obrir un període de reflexió a la direcció, que finalment ha acabat amb la resolució de plegar veles i, de cara a l'edició del 2024, abandonar Madrid.

L'adeu del Primavera Sound és un nou fracàs per Madrid, que aquesta setmana ja havia tingut una primera cancel·lació: El Reggaeton Beach Festival es va anul·lar a tres dies de l'inici. Dimecres, l'Ajuntament de Madrid va cancel·lar la celebració de l'esdeveniment de música urbana a només tres dies del seu inici que, igual que a Barcelona, s'havia de produir aquest cap de setmana. El consistori de la capital de l'Estat va informar que no es donen les condicions ni de seguretat ni d'evacuació per garantir el desenvolupament correcte del festival.

L'organització va presentar un pla de mobilitat "incomplet" i que comptava amb un informe desfavorable dels bombers. A tot això caldria afegir que el festival no comptaria amb ela l'ordenança municipal. El soroll ha estat un dels punts polèmics del festival, també a Catalunya.

