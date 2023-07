Cinc motius per omplir les urnes

Aquest diumenge hi ha. La convocatòria anticipada del'endemà de les municipals va agafar tothom a contrapeu. A l'onada de calor i a les ganes de vacances, sumeu-hi l'esgotament pandèmic i, en el cas català, el cansament per anys dei un debat nacional que va camí de situar-se en un atzucac. Però, sens dubte, la gran novetat és la possibilitat que el futur immediat estigui condicionat per l'extrema dreta, tant a Espanya com a Catalunya. El Congrés, el Senat i el govern espanyol legislen i decideixen enen el nostre benestar, en el dinamisme de la nostra economia o en la salut de la nostra llengua.és, i així ho hem definit al nostre compromís editorial , un diari que defensa elsen un sentit ampli, que abraçai de progrés, i que valora positivament la. Per això, en un moment que té un punt d'excepció, fem una crida al vot aquest diumenge. Ho fem per cinc motius:Generacions de catalans hem lluitat per poder exercir el dret de vot, perquèi per poder defensar i dur a la pràctica les nostres idees. No podem donar per bo que es banalitzi. La democràcia no consisteix només a votar, és clar. Implica també contrapesos, poders independents, mitjans de comunicació forts i lliures, transparència, rendició de comptes i mobilització. Però el dret de vot és una pedra angular, és una via deque seria un error desaprofitar creient que quedar-se a casa o regalar la representació a l'antagonista polític millorarà les coses.Ja són aquí. Ali les, la seva presència i incidència als governs ja es nota amb mesures contra. I ara volen governar o condicionar el pròxim govern espanyol. Si passa, serà fer un pas més en la normalització dels discursos i polítiques fonamentades en, xenòfobes o homòfobes, i queposant al punt de mira a col·lectius històricament discriminats. Aniran més enllà del que tradicionalment han fet alguns partits d'àmbit estatal a l’hora de limitar drets. Sobre els catalans hi pesa unai no podem restar indiferents o frívols. Com pitjor, sempre és pitjor.El procés independentista va quedar bloquejat el 2017 i les solucions no arriben malgrat algunesgràcies a la justícia europea o als indults. Els partits sobiranistes estan dividits i cap d'ells és prou fort per. La dreta espanyola continua instant a la repressió i l'esquerra, que encara no l'ha desterrada del tot, no té una oferta política clara i seductora per atendrede millorar l’autogovern i poderel seu futur, també si vol o no que Catalunya es converteixi en un estat. Una baixa participació a les urnes, una reculada significativa dels partits independentistes o un enfortiment del bloc de l'espanyolisme dur enviaria uni no deque demana ser resolt per vies democràtiques.Un govern de dreta extrema posarà en qüestió avenços dels darrers anys que, amb més o menys oportunitat o encert, han prosperat.que es va posar en marxa amb la Covid,, la llei trans, la de memòria, la de l'eutanàsia,, els acords de les pensions o les mesures per fer front asón mesures que beneficien a la majoria d’espanyols i també de catalans. En l'actual context social, econòmic i climàtic,. Al contrari.en la reducció de les desigualtats, enderogant la llei mordassa, reformant aparells de l'Estat poc exemplars o generant un context més favorable per emprenedors, autònoms o investigadors. Sovint la societat catalana ha reclamati el Parlament ha intentat legislar-hi, però s’ha trobat amb el mur de l'Estat a través del Constitucional. Mentre les nostres institucions no puguin decidir més coses, calen tots els fronts disponibles per avançar.Correm el risc de tenir a Madrid un govern encara mési directament hostil. Unes majories que, a partir de solucions democràtiques, demanen un model d'estat diferent o un de propi i que no volen que la resposta al conflicte sigui la repressió o la guerra bruta. Però que també anhelen que el català continuï sent lai que puguem protegir amb determinació la nostra llengua, i que demanen un model de finançament i unesper al nostre país. Cap govern espanyol, no hem de dur-nos a engany, ha estat capaç de garantir-ho amb plena satisfacció i tots els presidents de la Generalitat, sense excepció, han hagut d'enfrontar-s’hi en un moment o en l'altre dels seus mandats. Però del nostre vot aquest diumenge, i de la nostra participació a les urnes, en dependràal nostre progrés col·lectiu com a persones i com a poble.

