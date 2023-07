El Barça crea un passi jove amb entrades per a Montjuïc a preus baixos

Elcontinua buscant fórmules per omplirla pròxima temporada. Només 16.000 socis dels més de 140.000 que té l'entitat han demanat cadira per a l'i, perquè el camp no quedi buit, ara ha presentat una mena de passi jove amb entrades d'un sol partit però a preus baixos.Així doncs, aquells socis d'entre 15 i 30 anys podran comprar entrades amb uns preus d'entre 20 i 25 euros per als partits de la primera volta de la lliga contra el, el, el, l'i l'i per a la fase grups de la. En concret, cada soci podrà adquirir la seva entrada i tres més per acompanyants, sense que per ara s'especifiqui si han de ser també socis o no.Les entrades d'aquest passi jove es podran adquirir en el moment en què es confirmi lai l'de cadascun dels partits i fins que s'acabi la seva disponibilitat. En concret, els joves que comprin aquestes entrades seran situats a les zones dels gols i dels córners de l'Estadi Olímpic. En total, per ara són cinc partits de lliga i tres de Champions League.En cas que el soci que compri les entrades sigui, serà obligatori que els acompanyi almenys un altre soci que sigui. Si aquest acompanyant té més de 30 anys, també haurà de sol·licitar una entrada en el mateix formulari, però el club no explica si serà també a preus baixos.

​

