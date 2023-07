Els tipus de vidre que cal tenir en compte a l'hora de triar ulleres de sol

L'i eldels últims dies han fet que es bati un nou rècord absolut de temperatura . A l'Empordà aquesta setmana s'ha arribat ni més ni menys que als. Per això, calper. Sovint només ens protegim del sol amb crema solar i deixem de banda altres parts importants del cos, com ara. Així doncs, és imprescindible triar unes bonesper protegir-se delsi portar-ne unes a sobre sempre que se surti de casa.Davant la calorada d'aquest estiu i l'alta demanda d'ulleres de sol, experts en òptica i optometria recorden que sempre han de seri donen uns quantsa l'hora dei, sobretot, de. Amb tot, hi ha una gran varietat de vidres solars, però aquests en són els princiapls.

1. Vidres polaritzats

Els vidres polaritzats estan pensants per reduir l'enlluernament causat per la llum del sol reflectida en superfícies. Així, tenen com a principal funció bloquejar els rajos de sol que es reflecteixen horitzontalment. Per tant, això fa que millori la claredat visual i el contrast. Els experts recomanen aquesta mena de vidres, sobretot, per a les ulleres que es facin servir en esports aquàtics i d'alta muntanya.

2. Vidres efecte mirall

Els vidres efecte mirall no deixen mai d'estar de moda i són els més cridaners en ulleres. Ara bé, modes a part, el revestiment reflector que tenen a la superfície redueix la quantitat de llum que arriba als ulls, cosa que les converteix en una molt bona opció a l'hora de triar-ne unes. Per si no n'hi hagués prou, també són els més versàtils, perquè es poden fabricar en diferents colors, com ara blau, verd, vermell, lila i plata, entre d'altres. Així doncs, són especialment útils en condicions de molta lluminositat.



3. Vidres fotocromàtics

Altres aspectes que cal tenir en compte

Els vidres són l'element més important de les ulleres, però a l'hora d'escollir-ne unes també cal tenir en compte altres aspectes que també són igual de rellevants, com ara la protecció UV, l'estil, la comoditat, els filtres solars i la qualitat dels materials.

Protecció UV ​ : les ulleres de sol sempre han de tenir protecció contra els rajos UVA i UVB , ja que tots dos poden ser perjudicials per als ulls, tot i que en diferent grau.

: les ulleres de sol sempre han de tenir contra els , ja que tots dos poden ser perjudicials per als ulls, tot i que en diferent grau. Filtres solars ​ : cal saber que hi ha cinc classes diferents de filtres solars i que estan classificats de l'u al quatre en funció de la capacitat d'absorció lumínica .

: cal saber que hi ha i que estan en funció de la . Materials ​ : malgrat que és un aspecte més superficial, també és clau triar ulleres amb bon material, tant per la durada com per la qualitat .

: malgrat que és un aspecte més superficial, també és clau triar ulleres amb bon material, tant per la com per la . Comoditat i estil: les ulleres de sol s'han d'ajudar al nas i no han d'estrènyer ni relliscar; a més, també és imprescindible triar un estil i un model amb què un se senti més a gust.

