ERC demana el vot per evitar una «traïció» del PSOE: «No tenen projecte per a Catalunya»

El full de serveis de 92 anys d'història

Frenar la dreta i condicionar el PSOE

Guanyar l'espai

El preu d'una investidura de Sánchez

L'estratègia, a examen

ERC ha triat la Vila de Gràcia per acabar la campanya electoral amb la plana major del partit i a ritme de rumba. El candidat dels republicans al Congrés,, ha fet una crida a votar ERC per evitar una nova "traïció" del PSOE, que ell insisteix que, si pot, pactarà amb el PP i investirà Alberto Núñez Feijóo.Per això, ha demanat concentrar el vot en els republicans, perquè són l'únic partit capaç d'i, alhora, condicionar un hipotètic govern progressista a l'Estat perquè respecti els interessos de Catalunya. En aquest sentit, ha fet una crida a treure's la responsabilitat de sobre per les decisions que pren el PSOE. "Qui vulgui, que ens doni més força", ha afirmat. Rufián ha avisat que si Pedro Sánchez vol mantenir la Moncloa , ha de culminar el traspàs de, posar fi ai avançar en la resolució del conflicte polític a través de la negociació i. "Ja hem fet coses que deien que érem impossible", ha afirmat.Rufián ha arrencat la seva intervenció demanant, present entre el públic. Ha assegurat que en aquestes eleccions, Catalunya s'ho juga tot. "Són una cita amb la història", ha dit, i ha advertit que està en joc, també, la llibertat. "És un preu que, si cal, en defensa de Catalunya, pagarem", ha assegurat. Rufián ha lamentat queal Congrés i ha garantit que els republicans continuaran defensant Catalunya a les Corts espanyoles. "Quan, no imagina partits sucursalistes, tampoc partits que es basen en la frivolitat, sinó que s’imagina ERC", ha afirmat. El candidat ha ressaltat la feina feta al Congrés i ha lamentat que la majoria de la gent no se n’hagi adonat. “Hem arribat i els de l’“’a canvi de res’ i el ‘que et voti Txapote’ han inoculat el seu verí”, ha afirmat en referència a Junts i el PP i Vox.Rufián ha ressaltat que ERC ha obligat el PSOE, queper Catalunya, a moure’s. El candidat ha dit que comparteix “preocupacions” amb els votants del PSC, però ha dit que si volen, el vot útil és ERC. "Això és memòria i informació, no és opinable", ha afirmat. En aquest sentit, ha repassat les lleis i mesures adoptades a Madrid gràcies a la negociació d'ERC. "Haver tret a nou demòcrates de la presó malgrat que alguns ara ens critiquin, no ens fa menys independentistes", ha reivindicat, i ha insistit que. "Ni frivolitat ni sucursalisme, Esquerra", ha reblat.El president del partit,, ha dit que PP i Vox centren els atacs en ERC perquè "tenen memòria" i saben que el full de serveis dels republicans des de 1931. "Hemi ha enviat dos reis a l’exili,dues vegades i ERC va contribuir a derrotar dos governs del PP el 2004 i el 2018", ha explicat. "Tenen memòria i nosaltres també n’hauríem de tenir", ha afirmat. Junqueras ha dit que si Catalunya vol vèncer la dreta i l'extrema dreta, l'opció és ERC. "Som l’alternativa que sempre els ha guanyat i sempre hem participat de les seves derrotes", ha remarcat. El líder dels republicans ha admès, però ha assegurat que no són més difícils que moments anteriors, com el mateix 2017. "No ens hem de deixar contagiar per la por pels que es queixen, estem aquí per guanyar i fer guanyar el nostre país", ha afirmat."Si podem ser un estat independent és", ha dit. Això és el que, segons ell, explica que l’Estat tracti tan malament. Junqueras ha fet una crida a serper aconseguir la independència. “El camí cap a la independència passa per un referèndum i per treballar per la nostra gent, l’economia, les infraestructures, el nostre finançament”, ha afirmat. Sense aquestes eines, ha apuntat Junqueras, “no es pot servir la gent”. “Quan treballem pel benestar d’aquest poble no ens allunyem del referèndum”, ha insistit. Junqueras ha garantit que Catalunya guanyarà com tantes altres vegades entre crits d’"independència" dels assistents.La número dos d’ERC al Congrés,, ha dit que els dos presidenciables -Sánchez i Feijóo- s’han passat la campanya mentint. Jordà ha volgut enviar un missatge a Sánchez: “No estan en condicions de dir mentides ni fer especulacions”. En aquest sentit, ha dit que qual el PSOE posa en dubte que els catalans votaran “estan especulant i mentint”. “També van dir que no trauríem nou demòcrates de la presó, i avui nou persones dormen a casa seva”, ha afirmat. Jordà ha recordat també la reforma del codi penal i la derogació de la sedició que, segons el PSOE, tampoc es faria. Jordà ha reivindicat les “tres banderes d’ERC”, la justícia social, el republicanisme i l’alliberament nacional i ha assegurat que han viscut “moltes mentides” i sempre les han combatut. “Combatem el vot de la mentida”, ha reclamat.La secretària general d’ERC,, ha assegurat que Catalunya ha estat un dels eixos d’aquests dies. “La dreta espanyola vol fer una retallada de drets constant, de democràcia i de justícia social”, ha dit, i ha assegurat que aquesta és la “gran amenaça” aquest 23-J. “La campanya ha anat del que la dreta pensa fer a Catalunya; davant d’això, l’únic antídot és l’esquerra catalana”, ha afirmat.El president de la Generalitat,, ha fet, al seu torn, una apel·lació als votants que encara tenen dubtes sobre qui votar el 23-J. “La millor opció i l’única que garanteix que aturarem la dreta i que defensarem Catalunya sempre és ERC”, ha afirmat. Aragonès ha demanat alsque votin ERC, perquè defensarà el país amb l’exigència del traspàs de Rodalies, la fi del dèficit fiscal i el dret a l’autodeterminació. “Això només ho pot fer ERC”, ha afirmat, i ha assegurat que els republicans no, com sí que fan, ha dit Aragonès, el PSC i els comuns. El president ha afirmat que davant l’amenaça de la “dreta monàrquica i espanyolista el millor antídot és Esquerra Republicana de Catalunya”.ERC ha fet una campanya basada enper frenar l'extrema dreta, forçar el PSOE a negociar per avançar cap a l'exercici de l'autodeterminació i defensar els interessos de Catalunya. Abans de la campanya, a la sala de màquines dels republicans tenien diagnosticat que el context de les eleccions no els era especialment favorable. L'avançament electoral de Pedro Sánchez i l'amenaça de PP i Vox situava el suposat vot útil en el PSC, per donar força al president socialista. Per això bona part dels retrets d'ERC han anat dirigits les esquerres "sucursalistes", PSC i comuns, per situar-se ells com un vot "tres en un", com va verbalitzar Francesc-Marc Álvaro el primer dia de campanya Sants: aturar el feixisme, fer feina per la independència i negociar "coses concretes" al Congrés.Un dels missatges recurrents de Rufián aquests dies ha estat la necessitat "d'encarir i consensuar" el preu a una investidura de Pedro Sánchez.és un referèndum d'autodeterminació, mentre que ERC planteja una triple condició: més taula de negociació per avançar en l'exercici del dret a l'autodeterminació, posar fi a l'espoli fiscal que pateix Catalunya i completar el traspàs de Rodalies. Els altres dos partits independentistes ja han descartat aquesta proposta dels republicans, perquè ho consideren un "pas enrere autonomista". El PSC, per la seva banda, no té cap intenció de facilitar un referèndum a Catalunya, i també els comuns i Sumar han diluït aquesta proposta. ERC, però, ha garantit durant tota la campanya que no facilitarà en cap cas un govern de l'extrema dreta i assegura que, si té més força, podrà moure el PSOE.De fet, aquestes dues últimes setmanes ERC ha defensat sense manies la via de la negociació, que sotmet a examen final aquest 23 de juliol. Després d'uns mesos de dubtes sobre si calia o no reivindicar els resultats del diàleg amb el PSOE, ERC ha tret pit dels, de la, la llei d'habitatge o la reforma de les pensions. Uns mals resultats a les eleccions poden forçar una reflexió interna al partit, després de la patacada a les municipals, i deixaria tocada la presidència de Pere Aragonès, que té el suport de només 33 diputats. En públic, però, tant Oriol Junqueras com Gabriel Rufián sostenen que la via de la negociació és la correcta per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. De fet, el cap de llista deia en una entrevista a Nació que el rumb del partit no havia d'estar sotmès "de manera esclava" a uns resultats electorals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola