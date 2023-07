El Barça replica a Lluc Salellas per Oriol Romeu: «No s'hauria de confrontar dos clubs amics»

A Girona trobarem a faltar l'Oriol Romeu. Bona sort per un gran jugador i persona. I al Barça, en fi, que faci, que s'anirà fent petit. — Lluc Salellas i Vilar (@llsalellasvilar) July 19, 2023

La picabaralla arran delsegueix encesa. La vicepresidenta del club blaugrana,, ha replicat a l'alcalde de Girona,, a qui va acusar de "club petit" després d'haver optat per repescar Romeu com a recanvi de, condicionat per la delicada situació econòmica que travessa l'entitat. Fort s'ha mostratper les paraules de l'alcalde: "No s'hauria de buscar confrontar lesmés importants de", ha manifestat un dels perfils forts de la Junta Directiva deTot i això, la vicepresidenta ha volgutde la polèmica generada pel traspàs i ha deixat clar que volen ser unper l'equip de: "Li tinc respecte a l'i el Barça sempre tindrà unaal club gironí. No volem cap conflicte entre el Barça i la gent de Girona", ha matisat Fort que fins i totSalellas a l'per assistir al Barça-Girona delLa batussa va començar quan l'alcalde gironí va criticar l'del club blaugrana. "A Girona trobarem a faltar l'. Bona sort per un. I al Barça, en fi, que faci, que s'anirà fent petit.", va escriure en un tweet. Salellas és unde l'actualitat gironina que compagina amb la faceta pública d'alcalde. La seva és unaper un sector ampli de l'afició gironina s'ha mostratpel moviment del Barça: el mig campista d'no era la primera opció per rellevar Busquets i han forçat que marxi per una clàusula de menys de cinc milions d'euros.Esportivament, la baixa d'Oriol Romeu és unper les aspiracions del club de. Romeu va fer escalar l'equip a un. La temporada passada va ser el cor de Míchel, a qui va arribar a definir com un dels dos jugadors que més havien entès el que proposava, qualificant-lo com la seva" al camp, segons va afirmar en una entrevista la revista Panenka. En aquest sentit, Elena Fort considera que la cessió deal conjunt de gironí és un gest de bona fe.Barça i Girona van oficialitzar dimecres al matí elper l'equip blaugrana. A canvi, els gironins ingressaran un pagament que rondarà elsi rebran laper a la pròxima temporada. Així,ja té la figura per suplir la. Romeu va signar contracte per lesi tindrà unade 400 milions d'euros.

