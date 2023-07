Mor un home en caure d'un sostre mentre treballava en una obra a Batea

Elshan rebut l’avís este matí d’unen unaa la localitat de(Terra Alta). Els fets han succeït pels volts de les 07:52 hores quan, per causes que s’estan investigant, und’una casa on estava realitzant treballs de desinstal·lació deAl lloc dels fets s’ha desplaçat diverses patrulles de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i indicatius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i que els serveis mèdics li han intentat salvar la vida, l’home ha acabat morint. Laera un home dei veí de, a la Terra AltaEls Mossos d'Esquadra han posat els fets en coneixement deld’instrucció en funcions de guàrdia dei del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals enamb víctimes mortals.L'Ajuntament de Pinell de Brai haque tenia previstes este cap de setmana, com és el cas de la Festa dels Quintos ( joves que complixen 18 anys), en senyal de dol.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola