Troben morta a casa seva Marta Chávarri, exmarquesa de Cubas

Sobtada notícia en el món de la premsa rosa., coneguda per haver estat laquan estava casada amb Fernando Falcó, ha mort aquest divendres a l'edat de 62 anys.Segons explica la revista Pronto, l'assistenta de Chávarri l'ha trobada sense vida al seu apartament de Madrid. Ha avisat als serveis d'emergències, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.Va ser un dels personatges més coneguts de la premsa rosa de les dècades dels anys 80 i 90 a l'estat espanyol., i només havia aparegut l'abril del 2022, a la boda del seu fill Álvaro Falcó, cosí de Tamara Falcó.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola