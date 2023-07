El Govern homenatjarà el grup valencià Al Tall en l'acte institucional de la Diada

L'acte institucional de ladel 2023 retrà homenatge al grup valencià. La decisió arriba després que el, ara al poder a l'Ajuntament de Torrent, hagin decidit treure el nom de, un dels integrants del conjunt, de l'auditori municipal. Així ho assenyalen fonts governamentals a, que assenyalen que en l'homenatge també hi participarà, músic nascut a Torrent. Es tracta d'un gest en defensa del català al País Valencià en un moment en què la dreta i l'extrema dreta han conquerit la Generalitat valenciana i governen en múltiples ajuntaments de la comunitat, on s'han fixat com a objectiu minimitzar el pes de la llengua, com demostren les primeres decisions de l'executiu de Carlos Mazón "El Govern referma el seu compromís i defensa de la llengua i la cultura catalanes, i alhora dels drets i llibertats. I remarca que, davant d'aquells que censuren obres artístiques o tracten d'esborrar la cultura en català i els seus referents,", sostenen fonts de l'executiu. L'acte institucional de la Diada, que tradicionalment es fa la nit de l'11 de setembre, se celebrarà aquest any aLa situació del català al País Valencià és un dels aspectes nuclears de la nova legislatura a la comunitat. El nou conseller d'Educació del govern de, el popular José Antonio Rovira , preveua l'ensenyament a les vuit comarques considerades "castellanoparlants" del territori. Rovira va rebre aquest dijous la cartera de mans de la seva predecessora,, i va anunciar que abordarà la qüestió delper fer "algunes modificacions", en aquest cas restrictives.

