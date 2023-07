Sánchez insisteix que no hi haurà peatges i assegura que s'ha retirat de la negociació amb Brussel·les

El president del govern espanyol i candidat del PSOE a les eleccions generals del 23-J,, ha insistit queen autovies el 2024, després que Brussel·les el corregís aquest dijous , i ha assegurat que aquesta possibilitatper rebre els pròxims paquets de fons europeus.Lava confirmar que elinclou elper l'ús de carreteres -com els peatges- a partir del 2024. La Unió Europea va negar així la ministra de Transports,, que assegura que no s'aplicarà aquesta mesura "Entenem que el pla espanyol es refereix a un mecanisme de pagament per l'ús de les carreteres que començarà el 2024 en línia amb el principi de qui contamina, paga", va matisar en roda de premsa la portaveu econòmica de la Comissió,. Amb tot, la Unió fila en la mateixa direcció que el director general de la, que fa uns dies va afirmar que “l'any que ve, per imposició de Brussel·les, haurem de posar peatges” El debat és a l'agenda pública des del 2021, quan el govern espanyol va proposar un sistema de pagament per l'ús de carreteres com una de les fites del. La UE va recomanar llavors introduir-la a la llei de mobilitat sostenible, però la llei que es va portar al Congrés no va introduir aquest punt.amb la convocatòria d'eleccions generals i, segons el ministeri, el compromís és renegociat amb la

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola