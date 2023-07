Sánchez qualifica l'independentisme d'«ideologia caduca» i torna a enterrar el referèndum

En temps de descompte de la campanya del 23-J i com ja va fer ahir , el candidat del PSOE i president del govern espanyol,, ha tornat a tancar la porta rotundament a unper Catalunya, i lluny d'oferir alternatives a un conflicte que dona per superat, ha carregat contra el moviment independentista, que ha qualificat d'"'". Ho ha dit en una entrevista a TVE, en la qual ha assegurat que en un marc de "desafiaments globals", s'imposa la necessitat "d'enfortir Europa", i ha cridat a la "integració" enfront del "tancament". "Per això l'independentisme és una ideologia caduca des del punt de vista polític i d'eficàcia per resoldre els problemes comuns que té la humanitat", ha dit.Sánchez ha insistit que en cap cas negociarà un referèndum amb les forces independentistes a canvi del suport a la seva investidura. En primer lloc, segons el president espanyol, perquè el referèndum va en contra de la "" que ha "construït" durant la seva etapa a la Moncloa. També perquè al seu entendre "les preguntes binàries" d'un referèndum "trenquen la convivència", i perquè un referèndum d'autodeterminació "ni a cap altra del món". En els mateixos termes es va expressar en una entrevista a La Sexta dijous, en la qual també va tancar la porta a l'amnistia.De fet, va treure pit de no haver concedit aquestes dues peticions a l'independentisme, com ha tornat a fer avui: "L'independentisme demanava l'amnistia, i no l'ha tingut, sinó que s'han concedit". En aquest context, ha introduït una reflexió sobre la necessitat que en el debat sobre l'encaix entre Catalunya i Espanya, els qui defensen la unitat de l'Estat ha de deixar de ser "els del no", i passar a ser "els del sí", en referència aque no ha concretat.En tot cas ha apuntat que aspira aentre el PSOE i Sumar, però no ha tancat la porta a pactes amb partits independentistes per impulsar mesures socials. "Si és per pactar la reforma laboral, per revaloritzar les pensions o una llei de mort digna, per descomptat" que pactarà, ha dit.

