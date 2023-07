Detingut a Deltebre un perillós fugitiu que va apunyalar un jove a Saragossa

🚔DETENIDO🚔



En la localidad de #Deltebre el presunto autor de una agresión con arma blanca tras ser identificado en la calle por un ciudadano



👏GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN👏 https://t.co/7CyxpjeMEz pic.twitter.com/tWcojC3U5c — Policía Nacional (@policia) July 20, 2023

La víctima, ingressada a l'UCI amb un pulmó perforat

La policia espanyola haaquest dijous la tarda a(Baix Ebre) un jove de 23 anys com a presumpteal centre de. L'agressió va tenir lloc el passat dimecres a al capital aragonesa i el suposat agressor va aconseguir fugir, sent localitzat al municipi ebrenc gràcies a la col·laboració ciutadana.Segons ha explicat el cos policial,, després de veure la fotografia difosa a través de les xarxes socials. Davant això, va avisar els cossos de seguretat, que van aconseguir detenir-lo.Després de ser traslladat a dependències policials,, on passarà a disposició judicials en les pròximes hores.Pel que fa a la víctima dels fets,. En aquest sentit, va rebre una ganivetada al pulmó i va ser intervingut quirúrgicament. Segons el digital El Caso, tant el detingut com la víctima tenen antecedents policials per tràfic de drogues i robatoris amb força.El citat mitjà explica que l'apunyalament es va donar en el marc d'

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola