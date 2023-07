Feijóo admet ara que sabia que Marcial Dorado era «un contrabandista»

El candidat del Partit Popular,ha reconegut, finalment, que quan va conèixer aja sabia que. En una entrevista a la cadena COPE, el líder dels populars ha recapacitat després d'haver negat durant tota la campanya ser conscient de la faceta de Dorado, amb qui. El canvi de la seva versió arriba tot just un dia després de posar com a excusa que fa trenta anys "no hi havia Google". L'amistat de l'expresident de la Junta amb el contrabandista ha estat un dels elements més polèmics de la campanya electoral, després que reflotessin les imatges de Feijóo i Marcial Dorado en una barca compartint vacances.Més enllà de confessar que sabia dels negocis de Marcial Dorado, Feijóo ha volgut relativitzar l'afer recalcant que la polèmica no és un element nou d'aquesta campanya, sinó que ja fa "cinc campanyes electorals" que arrossega les fotos amb Dorado, quatre com a candidat a la. En aquest sentit, el líder dels'ha escudat en què ja fa anys que la seva relació amb Dorado és pública i creu que no li ha de repercutir en campanya perquè els ciutadans li van fer confiança a les urnes:ha tret pit Feijóo.Malgrat tot, l'expresident de la Xunta haper intentar aprofitar-se de les vinculacions amb Dorado: "Ha intentat fer servir aquesta brossa per desprestigiar-me quan sap que jo no he tingut res a veure amb l'activitat final d'aquest senyor", ha criticat. Aquest dimecres, Pedro Sánchez s'havia pronunciat per primer cop sobre la vinculació de Dorado: "Ésque hagi tingut relacions tan estretes amb un narcotraficant", va considerar el president espanyol.La rectificació de Feijóo es produeix 24 hores després que assegurés no estar preocupat perquè el Sumar l'ataquessin amb la. Dimecres, va subratllar que el contrabandista no tenia "cap acusació" en aquell moment, després de destacar que ja ha donat explicacions al parlament gallec, i de recalcar que parlar del tema li resulta "molt pesat".Llavors, lluny de reconèixer estar al cas de les, Feijóo va excusar-se argumentant que "ara és més fàcil saber coses, perquè hi ha internet, perquè hi ha Google". No obstant això, abans que es fes pública l'amistat del polític conservador amb el criminal, diversos mitjans de comunicació de Galícia ja havien publicatsobre els negocis il·legals de Dorado.

