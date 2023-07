Els supermercats d'Amazon se sumen a la revolució: habilitaran poder pagar amb el palmell de la mà

La cadena de supermercats d, permetrà que els seus clients puguin pagar els productes amb una: fent servir el palmell de la mà. És un mètode biomètric, molt criticat pels grups de defensa de la privacitat dels ciutadans als Estats Units, però que el gegant d'Amazon ja ha implementat en altres botigues. Per ara té tres milions d'usuaris.i aquesta tecnologia ja la tenen disponible mig miler de locals als EUA.Fa dos anys que va aparèixer aquest mètode revolucionari.Escaneja el palmell de la mà de l'usuari, agafa les seves empremtes dactilars, les reconeix i processa el pagament. La targeta de crèdit del comprador estarà lligada a les seves empremtes. Un mètode revolucionari que ja ha generat batalles judicials.Tot i això,a altres cadenes de supermercats, botigues i serveis d'altres categories com cafeteries o forns de pa., com la de Nova York, que dictamina que els establiments que recopilin informació biomètrica ho han de deixar molt clar a l'entrada.

​

