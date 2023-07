L'última setmana de campanya s'està fent llarga per a. La mentida sobre les pensions, la lumbàlgia, l'absència al debat de RTVE, un comentari masclista sobre Yolanda Díaz ... i ara la relació amb el narcotraficant. El candidat delha passat de dir que no sabia qui era "perquè abans no existia Google" Però d'on ve la relació entre Feijóo i Dorado? Tot plegat sorgeix el 2013, quan El País publica una imatge dels anys 90 en què tots dos apareixien en un vaixell enmig del mar de. El polític i el narcotraficant passarien almenys dos estius junts: el de 1995 i 1996. La imatge ha perseguit Feijóo cada cop que es pronosticava un salt de la política gallega a l'estatal, per recordar que el presidenciable popular té moltes ombres. Així ho han verbalitzat també Yolanda Díaz Quan Feijóo i Dorado comparteixen vacances, el segon ja havia estat detingut el 1990 en la coneguda com a, contra el narcotràfic dea Espanya. Dorado apareixia a les pàgines dels diaris perquè en les causes judicials se'l presentava com el líder d'un dels grups de contrabandistes de. Per tant, o Feijóo estava poc informat en aquella època, o bé coneixia els antecedents de Dorado i s'esforça a admetre que no.Si bé amb la presidència de Feijóo aes desconeix com avancen els vincles entre el polític i el narcotraficant, Dorado comença a rebre condemnes per la seva activitat a principis de segle. El 2003 s'obre un judici contra ell perde drogues, que el 2009 finalitza amb una condemna de 10 anys de presó per pertinència a unadedicada al tràfic de cocaïna.A tot això cal sumar-li també dues condemnes -el 2005, a tres anys de presó, i el 2015, a sis anys de presó- per subornar agents de lai blanquejar gairebé 22 milions d'euros, també procedents del narcotràfic. Després de passar 11 anys empresonat, però, va aconseguir que l'autoritat penitenciària li concedís el, que compleix des del 2020 amb semillibertat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola