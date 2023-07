Cinc pobles del Pirineu català que tant sí com no has de visitar

L'estiu no només és bon moment visitar la costa i anar a la platja, sinó també per descobrir els pobles d'interior i, en concret, del Pirineu català. Les persones que prefereixen fugir de les platges massificades i dels llocs típics de l'estiu tenen l'opció de fer una escapada a la serralada per excel·lència de Catalunya.





1. Taüll

L'església de Sant Climent de Taüll Foto: Wikimedia Commons



2. Bagergue

Bagergue té el privilegi de sortir a la llista dels pobles més bonics d'Espanya. A més a més, és el municipi més alt de la Vall d'Aran, situat exactament a 1.419 metres. Els llocs de més interès d'aquest poble, a part dels paisatges verds i vius, són l'església de sant Fèlix, del segle XII, i el museu Eth Corrau, amb més de dos mil objectes artesanals que mostren part de la història i l'artesania més rústica de la vall. Com a curiositat, també és el poble que el cantant Pau Donés va triar per passar-hi els seus últims dies.

3. Beget

El poble de Beget Foto: Arxiu NG



4. Montclar

Montclar és la joia rural del Berguedà. Aquest poble està situat dalt d'un turó de 729 metres i va ser reconstruït a la dècada dels seixanta per un grup d'excursionistes. Per sort, van respectar la seva autenticitat rural i encara es manté la seva tradició urbanística. La plaça és la part amb més encant del municipi, atès que està envoltada d'una vintena de cases del segle XVII i XVIII, l'església parroquial i una casa senyorial.

Interior del poble de Montclar Foto: Wikicommons / Jordi D.A.



5. Arties

Vista des d'Arties Foto: Wikicommons / Patrice Bon

El poble d'està situat a, just on conflueixen eli el riu. Aquest municipi només téi destaca per les vistes espectaculars cap a la muntanya, una de les més reclamades pels excursionistes. A part de recórrer elsque envolten aquest lloc increïble, també és imprescindible visitar l', del segle XII, i l', del segle XIII.

​

