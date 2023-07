Mor un nadó als Estats Units després que la mainadera se l'oblidés al cotxe en plena onada de calor

Un nadó de 10 mesos va morir aquest dimecres per hipertèrmia a, als Estats Units, després que la mainadera se la deixésen plena, segons han informat diversos mitjans locals. L'estat nord-americà està en alerta per les altes temperatures, que s'eleven per sobre dels 43 graus, i a la dona se l'imputa un delicte d'"".La mainadera, de 46 anys, va passar a buscar la nena a casa i es va disposar a fer el mateix amb altres infants que cuidava. Va aparcar el cotxe, va deixar els altres nens i. Quan la mare va arribar per recollir-la, encara estava lligada a la cadireta del cotxe i va ser traslladada d'urgència a l'hospital, on no van poder fer res per salvar-li la vida.No és, però, la primera víctima mortal de l'onada de calor a Florida en aquestes circumstàncies durant el mes de juliol, ja queva morir després de quedar-se tancat durant vuit hores al cotxe. La seva temperatura corporal va arribar a ser de 40 graus i els pares van ser detinguts pel mateix delicte que la mainadera. Segons dades de l'organització No Heat Stroke,han perdut la vida als Estats Units per un cop de calor des de 1998.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola