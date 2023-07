Activistes entren en una pista de Barajas i s'enganxen a l'asfalt per denunciar la crisi climàtica

que viu l'estat espanyol i la resta del planeta amb una accióa primera hora del matí s'han enganxat a l'asfalt d'una de les pistes d'aterratge amb una pancarta. Un treballador d'Aena les ha localitzat i ha avisat de manera ràpida a la torre de control perquè cap aparell els passés per sobre.Encara que la seva intenció era impedir l'enlairament dels aparells i visibilitzar el seu missatge, des de l'aeroport de Madrid han assegurat que "no ha afectat de manera significativa la circulació dels avions".ha estat alertada després que els treballadors de la infraestructura reaccionessin i és l'encarregada de presentar diligències contra les dues activistes. Per ara, la pista,, ha quedat tancada més de tres hores.Les activistes formen part del col·lectiuque ha emès un comunicat aquest matí de divendres per denunciar que cap dels partits polítics que es presenten a les eleccions d'aquest diumenge 23 de juliol presenten solucions "per frenar el canvi climàtic".

