Alerta al sud de Berlín: les autoritats demanen que els veïns es tanquin a casa perquè s'ha escapat una lleona

Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

, l'estat federal situat al sud de Berlín. Des d'aquest dijous a la tarda, els veïns de la zona de, a la zona perifèrica de la capital d'Alemanya, han de quedar-se a casa segons les autoritats alemanyes perquè "un animal perillós està recorrent els carrers sense cap mena de protecció"., que ja ha estat vista per diverses persones, i encara no saben d'on ha pogut sortir. Les autoritats alerten que cap zoo, circ o centre d'animals ha denunciat ni informat que se'ls ha escapat l'animal."Si us plau, eviteu sortir de casa a causa d'un animal salvatge fugit a la zona dei també porteu les vostres mascotes a la casa. Els nostres agents estan per la zona i comproven la situació", han escrit les autoritats de Brandenburg.a punt per devorar-lo. Per això mateix, les autoritats de Brandenburg recomanen als seus veïnsEspecialment amb les seves mascotes: gossos, gats, etc. Per ara, com a mesura preventiva, els comerciants tampoc podran instal·lar les seves parades ambulants i els nens no podran jugar al carrer fins que l'atrapin.La policia de Brandenburg està fent servir helicòpters amb càmeres termogràfiques per intentar localitzar la lleona, centrant-se en les zones frondoses de vegetació, on es podria haver amagat l'animal.també formen part dels equips de cerca, que encara es manté activa.

