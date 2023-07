The Weeknd enlluerna i converteix l’Estadi Olímpic en una espectacular pista de ball

La posada en escena: Un dels punts forts

va deixar clar ahir dimecres a la nit a l', perquè és un dels músics més populars de la història recent. Davant, el cantant, compositor iva convertir l’Estadi Olímpic en una enorme i espectacular pista de ball. El públic, que va omplir l’equipament, va vibrar i ballar durant les gairebé dues hores de concert. Durant l’actuació, celebrada en el marc delAbel Makkonen Tesfaye (el nom real de The Weekend) va interpretar els seus hits convertits en clàssics com ', '' o 'Hits a banda, la posada en escena va ser també un dels plats forts de l’actuació i la gira del músic.A lesvan començar a desfilar, per una passarel·la central que creuava tot l’Estadi Olímpic, un grup de persones vestides de blanc amb els rostres tapats. Elsja eren generalitzats, quan tot just arrencava el preludi. Poc després, el cantant va aparèixer a l’escenari amb la cara tapada amb una màscara platejada i vestit també de blanc, va començar el concert amb 'la festa es va desfermar a l’Estadi Olímpic., va dir el cantant després d’interpretar els primers temes.El cantant va ser el mestre de cerimònies d’unque va passar per la música pop, disco, l’electrònica o fins i tot l'. Després d’arrasar aquest dimarts al Metropolitano de Madrid, The Weeknd ha fet un repàs de tota la seva discografia des de temes d’aquell primer àlbumde l’any 2011 com la cançó que dona nom al treball ofins a les peces recents com els del seu últim disccomi els singles més recents, passant pels seus treballs més populars com, del 2020, i, del 2016.No va ser fins que feia gairebé una hora que estava a l’escenari quees va treure la màscara entre els aplaudiments i crits del públic. Ell va quedar-se observant el públic uns breus segons somrient. Alguns dels moments més intensos i celebrats de la cita, que va durar gairebé dues hores, van ser la interpretació de temes comi ', que es va convertir en el moment més àlgid de l’actuació.Un dels punts forts del concert també va ser la posada en escena amb un escenari amb la reproducció dels gratacels d’una ciutat platejada, amb jocs de llum i de foc, una lluna enorme i una estàtua també de gris platejat, que girava 360 graus sobre el seu eix. Semblava sorgida de la pel·lícula clàssica 'de. El públic ha acompanyat el joc de llums amb unes polseres.El cantant canadenc, de , va arribar per trencar amb tots els rècords musicals, que téal mes ai és elde la plataforma amb cançons que superen elsde reproduccions com ‘Blinding lights’ o els 2.500 milions amb ‘Die for you’. El xou de Barcelona forma part de la prolongació de la gira d'estadis peri l''After Hours Til Dawn Tour'. Part de la recaptació d'aquesta segona etapa de la gira es destinarà al Fons Humanitari XO contra la fam mundial.

