Barack Obama torna a incloure Rosalía a la seva 'playlist' d’estiu

La cançó escollida

. Barackha inclòs ade nou a la seva llista de temes imprescindibles d'estiu. En concret, la cançó de la cantant catalana que l'expresident dels Estats Units ha recomanat ésObama comparteix cada any a les xarxes socials laa les quals dedicarà l'estiu. Aparèixer en les recomanacions de l'expresident és una empenta directa de vendes i escoltes. Tot i així, l'artista deno necessita de manera imprescindible aquesta ajuda: eles repetia l'escena de 2019 -quan va guanyar amb 'El mal querer'- i va tornar a aconseguir elAra bé, no és es tracta de la primera ocasió que el que va ser el 44è president estatunidenc mostra que és fan de la de Sant Esteve Sesrovires. El 2019, en la mateixa llista de cançons estivals, Obama ja va incloure la cançó Con Altura, que la catalana va interpretar juntament amb J Balvin i El Guincho.El projecte, que va sortir el passat 24 de març, va arribar amb tres noves cançons: Petó, Vampirs i Promesa. Cadascuna d'elles, tal com van revelar en una entrevista amb Ibai, corresponen a una etapa de la seva relació: passat, present i futur.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola