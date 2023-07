Vuit ferits en un tren de Rodalies que ha quedat aturat a Rajadell per un incendi a la catenària

de caràcter lleu aquest dijous cap a dos quarts de nou de la nit eni que ha quedat aturat entre dos túnels a Rajadell, al Bages, a causa d'un incendi a la catenària. EEl succés ha provocat que la línia R-12 quedés tallada entre Rajadell i l'estació de Calaf, a l'Anoia.Nou dotacions dels Bombers s'han desplaçat a l'indret per apagar l'incendi i per acompanyar fins a l'estació la setantena de persones que viatjaven al comboi.Bombers i Mossos han arribat fins al lloc on havia quedat aturat el tren,, amb vehicles lleugers i d'extinció per una pista forestal paral·lela, a través de la qual s'ha evacuat els passatgers. En el compàs d'espera el foc també ha entrat a l'interior del vagó, i els Bombers han hagut de fer finalment extinció a dins del cotxe.Un cop extingit el foc els Bombers han començat a evacuar la gent a peu de via fins a l'estació de Rajadell, on se'ls ha "afiliat" i "retornat" a les famílies que els esperaven a l'estació., on els esperava un tren per continuar el trajecte.

