El català deixarà de ser vehicular a vuit comarques «castellanoparlants» del País Valencià

El nou conseller d'Educació del govern de, el popular José Antonio Rovira , preveua l'ensenyament a les vuit comarques considerades "castellanoparlants" del territori. Rovira ha rebut aquest dijous la cartera de mans de la seva predecessora,, i ha anunciat que abordarà la qüestió del plurilingüisme per fer "algunes modificacions".En declaracions posteriors als mitjans de comunicació recollides per publicacions valencianes, Rovira ha destacat laque hi ha en aquestes comarques, on la llei d'ús i ensenyament preveu l'exempció d'estudiar l'assignatura de valencià mentre la llei de plurilingüisme preveu una quota delde l'ensenyament en aquesta llengua.Rovira ha indicat que cal fer un "plantejament global" de la, que ha dit que abordarà "amb tranquil·litat". El seu plantejament és que aquesta reforma parteixi del "dret dels pares a triar l'educació que volen per als seus fills". També ha indicat que laestarà "molt per sobre d'imposicions" i ha subratllat que en el nou model hi tindran un paper destacat els consells escolars, que són "els que més coneixen la realitat de cada lloc".La llei d'ús i ensenyament, aprovada el 1983, estableix l'exempció de cursar l'assignatura de valencià a les comarques d'Alt Palància, Plana d'Utiel, el Racó d'Ademús, la Foia de Bunyol, la Vall de Cofrents, els Serrans, la Canal de Navarrés i Baix Segura. En paral·lel, la llei del plurilingüisme preveu que un 25% de les classes es facin en castellà, un 25% en valencià iarreu del País Valencià. Els consells escolars decideixen en quin idioma s'imparteix la resta del temps.

