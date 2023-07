Girona «trenca lligams» amb la monarquia espanyola i s'alça com a «ciutat republicana»

El plenari deha aprovat aquest dijous al vespre unaEl text, presentat per l’Ateneu 24 de juny i el Casal Independentista El Forn, ha comptat amb el suport dels 17 regidors de l’equip de govern (Guanyem Girona, Junts i ERC), les vuit abstencions del PSC i els vots en contra de PP i Vox.Un dels seus impulsors,ha defensat que la reialesa a l'Estat és “una” i ha repassat de forma històrica alguns dels moments de Catalunya, com ara la guerra dels Segadors. Consideren que és “el moment de deslliurar-nos del pes” dels Borbons i erigir-se en ciutat republicana.Per la seva banda, el tinent d’alcalde i portaveu d’ERC a l’ajuntament,, ha defensat que la repressió d'Espanya “continua vigent” en referència als infiltrats de la policia estatal en moviments independentistes . La vicealcaldessa i portaveu de Junts,, ha reiterat la necessitat de caminar per a “un país lliure democràticament” en un sistema “on parlar de votar no comporti l’exili ni la presó”, en referència als presos independentistes que van liderar el referèndum de l’1-O.El regidor socialista Maxi Fuentes ha assegurat sobre l'abstenció del seu partit que l'Ajuntament “no té competències” per fer alguns dels punts que demana la moció i ha assegurat quei l’increment de votants de l’extrema dreta. Aquesta decisió del PSC ha fet que l’alcalde de Girona, Lluc Salellas , critiqués la manca de suport dels socialistes a la moció. “Esperava que avui fóssim 25 regidors de 27 i no 17”, ha declarat l’alcalde. En aquest sentit, Salellas ha lamentat que des del PSC “renunciïn al fet que la ciutat tingui un clar complement republicà”.Finalment, el portaveu popular,, que ha votat en contra de la proposta, ha qualificat la moció comEl regidor ha assegurat que els proposants eren “antisistema” que es “beneficiaven del sistema democràtic espanyol”.

