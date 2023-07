L'aeroport de Barcelona ja té tasses comestibles fetes de galeta

Una experiència 100% circular

L'operadora comercial Areas oferirà per primera vegada en diversos aeroports de l'Estatcreades per l'empresa emergent búlgara Cupffee. Una alternativa sostenible, als tradicionals gots de plàstic i paper i més amigable amb el medi ambient. Sota el lema Un gust menjar-te, la start-up de tecnologia alimentària ha creat aquestes particulars tasses de cafèelaborada amb productes naturals, baixos en calories i disponibles en dos formats.Aquest producte,, està especialment indicat per servir begudes com ara el cafè, ja que té una gran resistència tèrmica i a la humitat, romanent cruixent fins a 40 minuts una vegada introduïda la beguda al seu interior. La implementació d'aquest nou recipient neix del repte Areas For Change Challenge, desenvolupat en col·laboració amb Eatable Adventures, acceleradora mundial deEls gots de cafè Cupffee ja s'han implementat en els establiments d'Areas. Concretament, la companyia, ha introduït aquest nou producte en els Deli&Cia situats als aeroports de Barcelona, Palma, Alacant i Eivissa. Per oferir una experiència 100% circular, el cafè que Areas serveix en aquests gots és orgànic, sostenible i respectuós amb l'entorn.La companyia assegura que ha triat implementar Cupffee en els establiments de la cadena Deli&Cia per ser uni l'economia circular. La construcció d'aquests locals està feta amb materials reciclats, la proposta gastronòmica que presenta és saludable i se li dona especial rellevància a proporcionar en la seva oferta comercial un envasament ecològic.Deli&Cia és una marca pròpia d'Areas que va néixer a l'Estat ara fa 10 anys amb l'obertura del seu primer local a Palma. Ara ja té 28 locals en set països (Espanya, Portugal, els Estats Units, Mèxic, Xile, França i Itàlia). La marca té presència en els principals aeroports estatals, on s'inclou Madrid-Barajas, Barcelona, Palma, Eivissa i Alacant.

