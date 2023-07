Junqueras demana un «vot prestat» per forçar el PSOE a negociar «les condicions» per construir la República

Jordà avisa que un vot al PSC pot fer president Feijóo

El president d'ERC,, ha demanat a la ciutadania que"per derrotar la dreta i l'extrema dreta i forçar l'esquerra espanyola a negociar les condicions que han de permetre construir una república independent i una societat i economia plenes al servei de la gent". Ho ha dit en l'acte d'aquesta tarda dels republicans a Girona, acompanyat de Teresa Jordà, número dos per Barcelona, Montse Bassa, cap de llista per Girona, i Jordi Martí, senador d'ERC. Junqueras ha volgut traslladar un missatge de "confiança i esperança" davant del "combat" contra l'estat espanyol i els seus "aparells repressius".El líder dels republicans ha demanat no deixar-se arrossegar pels que viuen "en la rancúnia, l'amargor i el retret" o que defensen el "com pitjor, millor". "Els que voldrien que tot anés el pitjor possible és perquè llavors a ells els va millor", ha afirmat. Junqueras ha assegurat que el republicanisme ha tombat la monarquia espanyola dues vegades -el 1868 i el 1931- i que ERC ha restaurat dues vegades les institucions de Catalunya -amb Macià i Tarradellas-. També ha recordat que el partit ha derrotat dues vegades el PP i Vox, els anys 2004 quan va fer caure el govern d'Aznar i el 2018 quan va fer caure el govern de Rajoy."El vot més útil per derrotar PP i Vox, i defensar Catalunya davant la insuficiència i incapacitat del PSOE i l'esquerra espanyola és a ERC", ha reblat. En aquest sentit, ha demanat un vot de "préstec" a ERC per continuar derrotant l'Estat. "No demanem que ningú ens regali el vot, demanem als catalans un vot prestat i ens comprometem a retornar aquest vot amb drets socials, millores econòmiques, millors infraestructures", ha dit. Junqueras ha assegurat que amb les millores de les pensions o les millores laborals apropen el país a la independència. "Per aconseguir la independència hem de ser més i més forts, i la millor manera de fer-ho és demostrar que som útils", ha dit.La candidata d'ERC,, ha dit que les esquerres espanyoles "no fan feina i no treballen per la vida de la gent" i, per això, creixen els populismes. "Ho hem vist a les Illes i al País Valencià", ha dit Jordà, i ha admès preocupació per la llengua i la cultura davant l'amenaça de PP i Vox. Si arriben a la Moncloa, la candidata ha assegurat que seran "un mur de contenció contra el feixisme" i en defensa de la llengua, la cultura i l'escola catalana. En aquest sentit, ha advertit que un vot al PSC pot facilitar un govern d', si l'escenari posterior al 23-J ho facilita, i ha garantit que ERC això no ho farà mai.Jordà ha criticat les paraules de Pedro Sánchez, que ha rebutjat el referèndum i l'amnistia. "No esperàvem que digués que sí, però també va dir que no als indults i que no desapareixeria el delicte de sedició", ha afirmat, i ha etzibat al líder del PSOE que es preocupi del preu que haurà de pagar després del 23 de juliol.En l'acte ha intervingut la candidata per Girona,, que ha dit que ERC està disposada a negociar quan calgui -en cas que el PSOE tingui opcions de governar- i també "plantar cara" quan convingui -en cas que PP i Vox arribin a la Moncloa. Bassa ha criticat la repressió que encara pateix l'independentisme i ha posat d'exemple la infiltració d'un policia en el moviment independentista de Girona. "El PSOE ho tolera, cap vot per ells", ha reclamat. El senador d'ERCha dit furgat en les incoherències de Junts, que, d'una banda, diuen que volen bloquejar el Congrés i, de l'altra, també s'obren a "negociar alguna cosa", en concret un referèndum. "Nosaltres no ens avergonyim de fer política", ha afirmat.

