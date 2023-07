Yolanda Díaz apel·la als sobiranistes: «Quan tinguem acord, direu quin és el futur de Catalunya»

per totes les mares gallegues que plantaven cara al narco que arruïnava la vida dels seus fills. No volem tenir un president que diu que un maltractament és un divorci dur", ha reblat Albiach, en referència a Alberto Núñez Feijóo. Sobre el mateix protagonista, la presidenciable de Sumar ha subratllat que el líder del PP "porta molt mala setmana", símptoma que "estan nerviosos".



Yolanda Díaz busca el vot dels sobiranistes sacsejant la carta de la votació de l'acord que surti de la taula de diàleg., ha dit des de l'escenari de la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, en l'acte central dels comuns a les eleccions espanyoles. Conscient de les tibantors que ha suposat la no inclusió explícita d'un referèndum d'autodeterminació en el programa polític de Sumar, la cap de files de la formació progressista ha dedicat una part destacada del seu discurs al front català que vol decidir la seva adscripció territorial a l'Estat. "Sortiu a votar pel diàleg", "sortiu a votar per l'acord" i, ha expressat la líder de Sumar.En el mateix sentit, Díaz ha plantejata la ciutadania catalana. O Sumar o Vox, ha vingut a dir, en una referència als socis que tibaran el projecte polític de socialistes o populars en un futur govern espanyol.I no permetrem que el PP amb Vox incendiï Catalunya", ha refermat. Per acabar-ho de plantejar com un cara o creu, ha afegit: "Sé molt bé que Catalunya,".Al seu costat, hi havia Ada Colau. Van començar la campanya juntes -a Galícia- i l'han apuntalat plegades, també. La presidenciable de Sumar i l'exalcaldessa de Barcelona, el tàndem carismàtic de l'espai dels comuns han tornat a fer-se fortes sobre l'escenari. Conscient d'aquest efecte, Colau ha batejat la candidata de Sumar com unaDesprés passaria l'ofensiva amb una anàlisi ràpida dels discursos socialistes en els debats, mítings i entrevistes., ha advertit, traient punta a les paraules de Pedro Sánchez i Meritxell Batet. Segons l'exalcaldessa, en aquestes aparicions públiques, els representants del PSOE i del PSC. Tot seguit, ha mencionat títols que, certament, els candidats socialistes exhibeixen habitual com a obra d'autoritat: la revalorització de les pensions, la reforma laboral, la llei d'habitatge, la reforma del codi penal o la pujada del salari mínim.A l'acte, les han acompanyat figures com la cap de llista dels comuns i Sumar a Catalunya, Aina Vidal, la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, l'eurodiputada Sira Rego o la regidora de l'Hospitalet Laura Alzamora. Un ple de dones sobre l'escenari que ha donat autoritat a les proclames feministes, front en què s'ha incidit per colpejar les polítiques de regressió de drets d'una possible entesa entre PP i Vox. "

