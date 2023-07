El PP assegura en un acte amb Albiol que «Badalona assenyala el camí»

El PP de Catalunya ha fet l'acte més important del penúltim dia de, a la plaça de Trafalgar, on han congregat prop d'un miler de persones. Al feu de l'alcalde, que ha intervingut junt a la secretària general de la formació,, i el candidat per Barcelona,. Albiol ha demanat el vot als badalonins que solen votar altres partits, "socialistes, Podem o independentistes" que aquest cop, com van fer molts a les municipals, donin suport diumenge al PP.Albiol ha invocat l'efecte electoral que va aconseguir ell a les municipals, quan es va fer amb electors de diverses procedències ideològiques i ha assegurat que un triomf d'seria bo per Badalona, ja que es podrien fer realitat algunes de les inversions que la ciutat espera de l'Estat. Davant de Cuca Gamarra, Albiol ha posat en valor els mèrits de la seva victòria i ha subratllat que Badalona és la ciutat d'Espanya de més de 100.000 habitants on el PP ha obtingut els millors resultats del partit. El PP va sumar una amplíssima majoria absoluta al consistori, amb unCuca Gamarra ha invocatper conduir el PP cap al triomf: "Badalona", després d'elogiar la trajectòria d'Albiol i el seu historial electoral. "No volem blocs, no volem divisions, volem governar per a tots", ha dit. Gamarra ha assegurat que volen que Catalunya "sigui també protagonista" de la victòria del PP. Ha fet una crida als "catalans moderats" i ha definit la papereta del PP com "la de la unitat".Gamarra ha afirmat que Feijóo "entén els catalans i els vol servir". Com que hi ha molta gent que té dificultats per arribar a final de mes, el PP -ha argumentat la número dos de Feijóo- voli l'IVA a productes com la carn i les conserves. Ha dit, entre aplaudiments, que faran prioritària la persecució dels ocupes i reforçaran la seguretat de les ciutats.Nacho Martín Blanco ha insistit, com ha fet en les seves intervencions recents, en laentre els catalans com a objectiu del PP si Feijóo és president. Ha considerat una "oportunitat històrica" el que es presenta el 23-J per posar fi a la "política sectària" de Pedro Sánchez, que ha fet lleis com la del només sí és sí, "que s'ha fet per motius ideològics i ha deixat en llibertats a criminals i violadors". Ha subratllat del programa del PP el canvi legislatiu que hauria de facilitar les desocupacions il·legals en 48 hores.Martín Blanco ha dit que si arriba Feijóo, "entre les nacions europees i deixarem de fer el ridícul en l'escena internacional". ha advocat perquè Catalunya "torni a ser l'avantguarda d'Espanya". Ha afirmat estar "fart de blocs" i desitjar una política d'entesa i acords.

