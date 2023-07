Aquests són els carrers més llargs de Barcelona (sense comptar les rondes)

és, amb diferència, la ciutat més gran de Catalunya, amb 101,9 quilòmetres quadrats. Dins el terme municipal, hi ha, entre les quals s'inclouen carrers, passejos, avingudes, passatges, rambles i camins, entre d'altres. Com és evident, laés la més extensa (15,06 km), seguida de la(11,9km). Però,Sense les dues rondes, és lala que encapçala la classificació, amb una longitud de, per davant de l'avinguda Diagonal (8,3 km) i l'avinguda Meridiana (6,6 km). El primer carrer, però, és el de València, que s'estén fins a 5,6 km. El segueixen el carrer d'Aragó (6,3 km), el de Mallorca (5,2 km), el de Provença (4,6 km) i els del Rosselló i Còrsega (4,3 km cadascun).Altres vies destacades són la via Augusta, en 14a posició; el carrer de Balmes, en 15a; el carrer de la Marina, en 17a i la travessera de Gràcia, en 21a. D'altra banda, la via més curta de la ciutat comtal és el, al districte de Ciutat Vella, que

​

