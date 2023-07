Mor ofegat un home de 80 anys a la platja de Vilanova i la Geltrú

Un home de 80 anys de nacionalitat espanyola ha mort ofegat aquest dijous mentre es banyava a la platja de Sant Gervasi de, segons ha informat. Cap a un quart d'una del migdia, el telèfon d'emergències 112 ha rebut diverses trucades de banyistes que avisaven que hi havia un home surant a l'aigua.Protecció Civil afegeix que en el moment dels fets a la platja hi haviai servei de. Precisament, els socorristes han fet maniobres de reanimació a la víctima fins que han arribat els efectius del(SEM). També han fet tasques de suport sanitari dues unitats dels. Tots els intents per reanimar l'home han resultat infructuosos.Elha mobilitzat fins al lloc tres unitats terrestres i una de comandament. Els, que s'han fet càrrec de les diligències, i lade Vilanova i la Geltrú, també hi han actuat. Segons Protecció Civil, la d'avui és la catorzena víctima mortal en el període de campanya estival (15 de juny a 15 de setembre). En les mateixes dates de l'any passat, hi havia hagut nou ofegaments mortals a les platges catalanes.

