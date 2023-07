L'home infectat per botulisme a Ourense va estar 10 dies a l'UCI

Una truita de supermercat ha provocat un brot de botulisme a l'Estat amb set persones afectades, dues de les quals han hagut d'ingressar a lai s'investiga si una tercera també ho hauria fet per aquest motiu. Fins i tot, l'va emetre unaaquest dimarts i el producte es va retirar de manera cautelar.El botulisme és una, causada per la toxina botulínica, un dels tòxics naturals més potents, produïda pel bacteri; i té una, i en la qual és vital un diagnòstic precoç. Un dels quatre casos confirmats -n'hi ha set sota sospita- és home d'Ourense que va arribar a estarTé 48 anys i ha posat el sistema sanitari gallec en escac. El botulisme està classificat com una, ja que hi ha perill d'epidèmia i ha estat necessari rastrejar l'origen de la intoxicació i activar els protocols contra el contagi.Les condicions perquè proliferi la toxina que provoca el botulisme es donen encom les verdures en conserva, la carn i el peix curats, el peix cru o fumat, la mel o el xarop de blat de moro, les patates al forn cuinades amb paper de plata, el suc de pastanaga i l'all picat conservat en oli, com recull Mediline Plus.

