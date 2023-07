Sumar rectifica i corregeix la diferenciació entre català i valencià a la seva web

La pàgina web de Sumar en valencià, abans de la rectificació Foto: WayBack Machine

Laés un dels temes que han marcat la campanya de les eleccions espanyoles. Davant l'auge deali a les, des d'on s'ha obert la guerra contra el català, són moltes les propostes dels partits catalans i progressistes per blindar el. Qui obertament ha presentat polítiques lingüístiques en favor de blindar la llengua catalana ha estat Sumar, però aquest dijous li ha tocat rectificar.Què ha passat? Per les xarxes socials s'ha fet viral una captura de pantalla en què es veia com la pàgina web de la candidatura deoferia versions en castellà, gallec, euskera, català i... valencià. Per tant, assumia que aquestes dues llengües són diferents, una tècnica utilitzada tant al País Valencià com a les Illes Balears per generar segregació lingüística i danyar la unitat dels catalanoparlants d'arreu de l'Estat.Davant l'allau de crítiques, però, Sumar ha rectificat i si ara es consulta la pàgina web del partit es podrà veure com les opcions que hi apareixen són castellà, català, euskera i gallec, la llengua oficial de l'Estat i les tres que laconsidera com a cooficials a, elrespectivament.Tal com es pot comprovar a través de l'eina, que permet recuperar l'estat de pàgines web en dates anteriors, el valencià apareixia a la web de Sumar fins aquest dimarts a les 22.39 de la nit. Allà es pot consultar que la versió en aquest valencià és gairebé idèntica a la que està activa en català. La rectificació ha arribat, millor tard que mai.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola