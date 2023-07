Yolanda Díaz crida a «canviar el model sanitari» com ha fet «amb la reforma laboral»

La líder de Sumar i presidenciable a les properes eleccions espanyoles , ha desembarcat a Catalunya quan falten tres dies perquè els vots comencin a arribar a les urnes. Ho ha fet per coronar l'acte central de campanya, que es donarà a l'Hospitalet de Llobregat, aquest vespre. Abans, però, ha volgut abraçar un acte sectorial des de Girona. Un discurs amb dues puntes: redoblar la defensa dels drets dels treballadors, en aquest cas amb especial cura dels del sector sanitari, i remoure l'electorat gironí per intentar repetir l'escó que van aconseguir per poc en els darrers comicis estatals. Amb la vista posada a la sanitat, la número u de Sumar ha incidit en la línia propositiva:Davant de personal sanitari de diversos centres de la demarcació, juntament amb representants sindicals de CCOO i UGT, Díaz ha fet una repassada de parts del seu programa electoral amb el rerefons de la salut com a protagonista.que encara fan els treballadors del sector sanitari o tenir una farmacèutica pública -com ja plantejava Podem- són algunes de les mesures estrella que ha volgut posicionar la cap de files de Sumar. Després de recitar els títols de diverses professions per ampliar el focus i posicionar-se com la garantia de la defensa dels treballadors, Yolanda Díaz ha rematat la intervenció:A l'altra banda de l'espectre polític, la líder de Sumar ha advertit que el discurs d'Alberto Núñez Feijóo que adverteix. Davant d'això, ha fet valer la seva candidatura comque anul·li possibles enteses entre PP i Vox. Alhora, tot i ser la seva primera intervenció a Catalunya, ha preferit esquivar el debat territorial. Per més que la seva posició sobre un referèndum hagi ocupat una part important dels debats sobre el paper de Sumar a l'Estat, ni s'ha donat cap menció a la taula de diàleg ni a l'abordatge del conflicte territorial. Una recepta que, en conjunt, ha coincidit amb la posició que Pedro Sánchez va exhibir el passat diumenge a Barcelona.Més animada ha estat Yolanda Díaz en la, després de proposar una llei per defensar el seu ús arreu de l'Estat. Un dels aplaudiments més intensos del mítin celebrat a l'hotel Carlemany de Girona, de fet, ha estat quan la líder de Sumar ha fet una arenga en defensa de la llibertat dePassat aquest rampell enèrgic, la candidata a presidir el govern espanyol ha recuperat els seus eixos: blindatge dels drets laborals, crida a la concentració del vot progressista. Especialment, per batallar un escó a Girona que creuen que es pot acabar enduent el PP si ells no hi arriben. Ben atenta l'escoltava l'aspirant a obtenir aquesta representació al Congrés dels Diputats, Júlia Boada. A l'escenari les acompanyaven la número u de la candidatura conjunta de comuns i Sumar,, i el portaveu del partit a nivell estatal, Ernest Urtasun.De fet, en el seu discurs, una Vidal desbocada ha fet una crida a la participació massiva i al convenciment d'indecisos a última hora. En aquests pocs dies que queden per arribar a les urnes, la representant dels comuns ha encoratjat l'auditori a "seguir enviant Whatsapps", "parlar amb tot déu",o "fer el que sigui, el que se us acudeixi".

