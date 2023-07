El Govern destinarà 50,9 milions per adaptar els centres educatius a la realitat climàtica i retirar-ne l'amiant

Un espai de l'escola Ramon Llull que té diversos usos Foto: Marta Casas



Es retirarà l'amiant de 24 centres

La coberta amb abiant que se substituirà a l'escola Ramon Llull de Rubí Foto: Marta Casas

El president de la Generalitat,, i la consellera d'Educació,, han presentat aquest matí dese Rubí el pla del govern per "posar al dia" centenars de centres educatius amb unes obres de reforma i millora per augmentar elde lad'escoles i instituts públics.El president ha explicat que en total es farande reforma i millora a les escoles,de les quals seran per aconseguir el, i 24 per a la. El pressupost per a cadascuna és de 44,7 i 6,2 milions d'euros,milions en total.Aragonès ha reconegut que "laés la que és", i que caldrà que els centres educatius s'adaptin a aquest nou context de cara al curs vinent, per tal de garantir les "millors condicions" als alumnes i professorat. "Els centres educatius han de sertant a l'estiu com a l'hivern", ha dit el president.Al, que suposarà actuar en 104 centres, s'hi destinaran, en una primera fase del, i es prioritzaran els centres amb alumnes més vulnerables a les altes temperatures. Els espais que es climatitzaran, especialment, seran els espais, unes instal·lacions que ja s'estan licitant.Entre les mesures contemplades al pla, hi ha la instal·lació d'elements que, com ara proteccions solars, tendals o fonts i punts d'aigua;els patis potenciant els arbres, l'aigua i les ombres, i repartirpels centres - durant el curs 2022-2023 se n'han repartit més deAlhora, s'ha elaborat un document de(POCAT), que inclou mesures de protecció, seguretat i benestar; permet flexibilitzar l'horari lectiu, i detalla els passos que s'han de seguir en cas que es produeixi algunAquest 2023 hi ha previstes, 21 de les quals finançades amb fons, amb una dotació de 5,8 milions d'euros. Les altres tres, amb un pressupost de, es finançaran amb fons propis de la Generalitat. Aquestes obres es duen a terme a l'estiu, quan no hi ha activitat lectiva, per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa.Aquestes actuacions s'emmarquen en el, en el qual els centres educatius són prioritaris.En el cas de l'Escola Ramon Llull, s'invertiran prop deen l'aïllament del forjat de la coberta de les aules i la substitució deper canalons de planxa metàl·lica, a més de millorar la ventilació de l'espai. La retirada de l'amiant es farà durant el mes d'agost, i la resta de les obres es preveu que finalitzin a l'octubre.

