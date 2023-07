El Banc de Llet, el «gran desconegut» que també salva vides

La seu central del Banc de Llet materna es troba a Barcelona Foto: BST

Des del Dona sang, dona vida fins al, passant pel Viu i fes viure o pel mític Amb una vegada no n'hi ha prou imprès a les furgonetes blanques i vermelles que recorren tot el territori a la recerca d'aquestque tothom necessita per viure i que és impossible de substituir. Qui més qui menys sap de l'existència del, ja sigui perquè ha fet deo coneix gent que ho és; perquè algú del seu entorn ha hagut de sotmetre's a, o perquè ha vist anuncis, cartells i pancartes. Així mateix, si ens basem amb la nomenclatura d'aquest, deduirem que a banda de sang, també recull teixits, com ara, còrnies,, vàlvules cardíaques oPerò l'engranatge que mou el Banc de Sang i Teixits -inaugurat l'any- està compost de moltes altres peces que, sovint, passen força. Sense anar més lluny, l'ens en qüestió és l'encarregat de gestionar, també,, de, dei de. I són aquestes últimes amb les que ens volem centrar, perquè tot i tenir unen el bon desenvolupament de molts, un elevat percentatge de la població les. Potser se n'ha fet poca difusió? Potser es considera que com que ja existeixen altres fórmules per alimentar els, no cal emfatitzar-les? Potser hi té a veure el fet que les principals implicades en tot el procés sónSigui pel motiu que sigui, aquestapel que fa a les donacions de llet humana és quelcom que des del Banc de Sang i Teixits (BST) ja fa temps que treballen per combatre. És per això que l'anyvan decidir crear elque, tot i penjar del mateix lloc, gaudeix d'una identitat pròpia que el fa "", assenyala, tècnica de promoció del BST a. "Es tracta d'un tipus deperquè només la poden fer dones que hagin estat mares amb certa recència i que estiguin sanes", afegeix. En aquest sentit, i degut a aquestes casuístiques tan concretes, "ens trobem que el nombre de donants és, que lade llet materna que tenim és", sobretot "si tenim en compte que les".Segons dades facilitades pel mateix BST, ja fa un temps que es va amb reserva. L'any 2019, 572 mares van aportar un total deque va ser administrada a. Va ser el primer cop en la història del Banc de Llet que el nombre de receptors superava el de donants. L'any següent -el 2020-, tot i que la situació va canviar (749 donants per 580 bebès), els litres recollits van ser menors (), un panorama que el 2021 va millorar una mica però que aquest passat 2022 va tornar a patir unade 724 dones administrats a 578 nounats). Què significa, això? Doncs que si en els propers anys es torna a repetir l'escenari del 2019, eldel BST quedarà pràcticament buit i, en conseqüència, less'hauran de tractar contemplantmés artificials.Per evitar que això passi, explica Gayán, "ara se'ns ha demanat a les promotores que dediquem esforços ai a divulgar el Banc de Llet Materna", una feina que fins ara no requeia en ningú en concret però que "mica en mica s'està incorporant dintre de les tasques de promoció". En aquesta mateixa línia, i amb la voluntat d'apropar-lo i visibilitzar-lo, ja fa un temps que van ampliar-se elson tramitar possibles noves altes. Actualment n'hi hade repartits per tot el país. Un d'aquests és l', que té com a referent la infermera"Aquí el que fem nosaltres és atendre aquelles mares que volen ser donants: els demanem que omplin unamb preguntes sobre la sevai elsque tenen, i llavors els fem unade sang per comprovar que estiguin sanes", explica Bravo. En aquest sentit, doncs, no és que les seus del Banc de Llet Materna que hi ha escampades pel territori tinguin la infraestructura per acollir o emmagatzemar lesde llet de les donants, sinó que l'única funció que tenen és la de fer un primer: "Abans que marxin els donem uni uns quants potets i els diem que al cap d'una setmana les trucaran deper dir-los com ha sortit l'analítica i si poden ser donants".Per tant, doncs, "nosaltres desconeixem quantes dones de les que han vingut aquí a fer-se l'analítica acaben entrant dintre de laperquè un cop fet aquest, tot ho passen a gestionar des de ladel Banc de Llet", especifica la infermera. Les úniques dades que tenen a Manresa són les de les mares interessades que han atès. Des del gener i fins al maig, "n'han vingut", una xifra a les antípodes del nombre de donants de sang (que al llarg dels cinc primers mesos d'aquest 2023 ha arribat als) o de plasma (). "No podem comparar la llet materna amb la sang i el plasma, però sí que aquest biaix entre unes donacions i les altres ens indica que el Banc de Llet és eldintre del BST", manifesta Júlia Gayán.L'especialista eni experta en alimentació neonataldestacava, en un article publicat al web del, la importància cabdal de l'alletament per a un prematur. En paraules seves, "per a aquest tipus de nadons,; uni de maduració de sistemes com el cerebral, el gastrointestinal o la vista". I és que s'ha de tenir en compte que la prematuritat és laals països desenvolupats i la responsable de moltes futuresSegons explica, doctora adjunta de la, la llet materna "és essencial, perquèels infants -sobretot els més vulnerables- dei d'durant l'ingrés hospitalari". En aquest sentit, destaca la importància del, el primer líquid que segrega el pit i el primer que la criatura ingereix: "Proporciona tots elsque el bebè necessita durant els primers dies de vida i el resguarda de possibles contagis".El que passa és, però, que en el cas dels nadons que neixen abans d'hora, l'alletament pot arribar a complicar-se molt per diversos motius. Un dels més comuns és el fet que, neurològicament, els prematurs no tenen prou desenvolupat elque sí que tenen la resta d'infants que neixen quan toca. Això fa que s'hagin d'emprar, que en el millor dels casos és la llet de la mateixa mare però que a vegades ha de provenir d'altres dones perquè a aquesta primera, encara. "En casos de prematuritats extremes (nascuts abans de la setmana vint-i-vuit de gestació) és habitual que la mare no produeixi llet, i per això recorrem a la que se'ns proporciona des del Banc", subratlla León.També pot passar que, pel motiu que sigui, hi hagi mares que decideixin no donar pit tot i tenir un fill prematur. Dintre d'aquest grup hi trobem, una sallentina de 32 anys que elva donar a llum a lai a l': "Estava de trenta-dues setmanes i van decidirperquè la nena no estava creixent bé", explica.Elsvan néixer a lai van estar-s'hi ingressats durant dues setmanes, a la. "Després ens van traslladar a Sant Joan de Déu de Manresa i no en vam sortir fins al cap de tres setmanes", recorda Montes, que ja estant embarassada va decidir que: "Vaig pensar que alletar dues criatures a la vegada seria, i més encara tenint en compte com vaig patir tant amb l'-la nostra segona filla, de 3 anys- com amb una primera criatura que vaig tenir fa vuit anys i que es va morir: en tots dos casos em va sortir", comparteix.Veient elde la Candela i l'Eneko i la seva prematuritat, des de la Vall d'Hebron van suggerir a Montes i la seva parella la possibilitat d'alimentar els recent-nascuts amb llet d'altres mares: "Per a nosaltres va ser, perquè som molt conscients de les propietats que té i de com de bé els ha anat als bessons", somriu, des del sofà de casa seva, acompanyada del seu company, l'Aitana i els dos bessons, que van rebre l'el 8 de juny.Pràcticament la totalitat de dones que s'apropen al BST de Manresa per fer-se donants, "és perquè tenen", comenta Míriam Bravo. Si bé és cert que cada cas és un món i que hi poden haver mil raons per les quals a una mare li sobri llet, hi ha unque en molts casos és el que acaba provocant que s'interessin per acabar-la donant: el. "Unes quantes setmanes abans de reincorporar-me a la feina, vaig decidir començar a treure'm llet perquè, mentre jo no hi fos, el meu fill pogués seguir-ne prenent amb el", explica, veïna de Navàs. Però com sol passar, el que es projecta no sempre acaba sortint com ens esperem: "No hi va haver manera que acceptés el biberó, i mira que ho vam provar amb tetines de tots els tipus i mides!".És per això que amb la seva parella van decidir que mentre ella treballés, i veient la negativa del fill a succionar res que no fos el mugró de la seva mare, li donarien. Quan tornés de la feina, ja farien pit. "Però, amb què em trobava? Doncs que tenia no sé quantsque no faria servir i que em sabia molt greu llençar", recorda. A més, afegeix, "com que durant el temps de baixa el meu fill demanava pit cada hora, la meva producció de llet era, i a la feina m'havia d'anar fent extraccions perquè, si no, els pits m'explotaven". Unes extraccions que guardava en pots que s'acumulaven al congelador.Va ser arran de la conversa amb una companya de feina, que Cura va descobrir l'existència del Banc de Llet Materna: "Conèixer-lo va ser un: no només perquè es pot aprofitar tota la que nosaltres no fem servir sinó també perquè em sento", somriu.Un testimoni semblant al de Cura és el d', resident a la Cerdanya. A diferència de la primera, aquesta segona sí que sabia què era el Banc de Llet abans de donar a llum: "M'ho va explicar laen una de les visitesi em va interessar molt", diu. De fet, va decidir fer-se donant molt poc temps després d'haver parit. No obstant, "el volum més gran de llet vaig començar-lo a aportar un cop reincorporada a la feina". Igual que Cura, Ravetllat es feia extraccions perquè mentre ella estigués treballant, la seva filla pogués prendre biberó -que en aquest cas sí que va tolerar.Una de les coses que més va sorprendre aquesta cerdanyenca va ser la: "Quan explicava que era donant, es quedaven parats i". Li demanaven, per exemple, que com s'ho feia; que si ja li quedava llet per alimentar l'Aina; que com la guardava; que on la duia... "Jo els responia que per a mi no em suposava, i que de la mateixa manera que em treia llet per a la meva filla, aprofitava i me'n treia de més". Així mateix, "també els intentava fer entendre que no era que jo fos unaque va munyint-se tot el dia, sinó que, simplement, com que tenia els, produïa llet de sobres".Un cop les dones s'extreuen la llet que volen donar, el primer que fan és congelar-la. "I aquí s'acaba la nostra", assenyala la santfruitosenca, que va fer-se donant després de passar uns mesos complicats amb la seva filla, l'Arlet: "Al començament costava molt que, i viure aquella situació tan angoixant em va fer empatitzar amb totes aquelles mares que tenen bebès prematurs". Així doncs, un cop superat el sotrac, va decidir formar part del Banc de Llet. "Vaig al·lucinar amb com ho tenen organitzat: la feina deque hi ha al darrere de tot això és impressionant! Les mares només somque funciona gràcies", exclama.El pas següent després de l'extracció i congelació de la llet, és la recollida. "Des del BST ens donen unamb els dies en què elsseran al nostre territori (a la Catalunya Central, en aquest cas), i llavors l'únic que hem de fer nosaltres és quadrar una hora concreta perquè vinguin a casa i s'emportin els pots", explica Castro. Tot i així, especifica, les mares també tenen l'opció d'anar a un dels vint-i-vuit centres territorials del Banc de Llet i entregar la donació elles mateixes, sempre i quan el líquid s'hagi mantingut ade congelador.Després que els transportistes hagin traslladat la llet fins a la seu central del Banc, aquest preuat líquid se sotmetrà a unabans de ser administrat als prematurs que el necessitin; un procés anomenatque consistirà en un escalfament adurant mitja hora amb l'objectiu d'eliminar elsque hi puguin haver, especialment el, unpresent en molts aliments i que tothom ha ingerit alguna vegada, però que seria perjudicial per a un nadó acabat de néixer. Un cop culminada la pasteurització, es torna a congelar la llet, aquesta vegada a, que és la temperatura d'emmagatzematge i que permetEn el moment que un bebè prematur pren llet materna del Banc, la donant en qüestió rep uninformant-la de l'hospital on es troba la criatura que s'ha beneficiat del seu aliment: "És tan il·lusionant, rebre'ls! El retorn és tanque", asseguren Cura, Ravetllat i Castro.

