Com puc votar si estic hospitalitzat?

Haver d’ingressar en un hospital mai és bona notícia. Si el motiu és fruit d’un accident, sigui trencar-se una cama jugant a futbol, o una clavícula arran d’una caiguda en bicicleta, la visita fa més ràbia si ens agafa just abans d’anar de vacances. Enguany, les eleccions del 23 de juliol han agafat a tothom desprevingut i, a banda del risc de quedar-se sense vacances, hi ha una sèrie de circumstàncies que poden fer que els electors puguin quedar-se sense exercir el seu dret a vot. Puc votar des d’un hospital? Com em puc desplaçar a votar el dia de les eleccions? Si he demanat el vot per correu és obligatori desplaçar-me a l'oficina per votar?





Puc votar des d'un hospital?

Quan un ciutadà és ingressat en un hospital per prescripció mèdica els seus drets com a individu prevalen: pot demanar, desistir d’una prova mèdica i, també, exercir el dret a vot. La Constitució espanyola distingeix entre dos tipus de sufragi: el passiu (poder-se presentar) i l’actiu (anar a votar). Respecte a l’actiu, la carta magna només reconeix tres supòsits on es pot retirar el dret a vot: presó, incapacitat o internament en un hospital psiquiàtric. En el tercer cas, la Comissió Europea sí que parla d’hospitals, però només dels centres psiquiàtrics, amb autorització judicial prèvia.



En cas que la patologia de l’ingrés pugui afectar la salut pública sí que es poden aplicar restriccions que afectin l’autonomia del pacient. Però en la mesura del possible s’ha de garantir el dret a vot, perquè és un dret fonamental, com es va comprovar amb la Covid: els positius, malgrat el risc d’encomanar els ciutadans, van poder participar en les eleccions. Se’ls va habilitar una franja per anar al col·legi electoral i saltar-se el confinament.

El dia de les eleccions puc anar a votar si no tinc l'alta?

Respecte a la votació presencial el dia de les eleccions hi ha dos tipus pacients: els que tenen facultats per desplaçar-se fins al col·legi electoral i els que estan impossibilitats. Tots dos necessiten una autorització sanitària prèvia per poder desplaçar-se. Ara bé, si per la malaltia el pacient no té capacitat d’acudir al col·legi electoral pels seus propis mitjans, la Creu Roja posa a disposició un servei especial amb personal i vehicles adaptats per poder arribar al punt de votació en ambulància, per exemple.



Què passa si vull votar per correu, però no em puc desplaçar?

El mètode més habitual per votar, quan s’està indisposat per malaltia, és votar per correu. La Junta Electoral Central (JEC) té previstos una sèrie de passos necessaris per poder tramitar el vot: primer cal sol·licitar-lo, via presencial o per internet, després es rep una butlleta al domicili i, finalment, cal portar el vot a una oficina de correus.

Què passa si m’hospitalitzen quan el vot per correu ja s’ha tancat?

Ara bé, en el cas de les persones que per malaltia o discapacitat no puguin desplaçar-se a unai sol·licitar personalment el vot per correu, la JEC preveu que una altra persona pugui disposar el vot. Cal que hi hagi unque acrediti la impossibilitat per malaltia, que es pot demanar de manera gratuïta. A més, cal fer una autorització notarial o consolar mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector o electora. No es poden incloure diferents electors, ni una persona pot representar més d'un elector o electora.

L’ingrés a un hospital no sol ser una situació prevista amb anterioritat. A banda dels requisits físics, el vot per correu també té especificats una sèrie de terminis on es pot dur a terme el vot. Si un ciutadà tenia previst votar al col·legi electoral i, pocs dies abans dels comicis, és ingressat pot trobar-se sense l'opció de votar. La JEC no concreta cap excepció en la data límit per sol·licitar el vot per correu, encara que sigui per indisposició mèdica. En aquest sentit, si l’estat del pacient ho permetés, caldria demanar d’anar a votar el dia de les eleccions, prèvia autorització sanitària.



Què passa si m’havia tocat ser membre d’una mesa electoral?

El dia de les eleccions no només genera el compliment de drets, com el sufragi actiu. També pot comportar obligacions, com formar part d’una mesa electoral. Els membres es determinen per sorteig i absentar-s’hi pot comportar sancions econòmiques i, fins i tot, processos penals. Ara bé, la JEC té previstos un supòsit d’excepcions per poder excusar-se d’anar-hi. Com a novetat, aquest 23-J, marcat per l’estiu, ha acceptat tenir reservat un bitllet d’avió com a excusa vàlida, sempre que s’hagués comprat abans de l’anunci de la convocatòria. La incapacitat per una lesió o malaltia és un dels tipus previstos per renunciar-hi. En un termini de set dies des que es rep la notificació, cal presentar un escrit documentat per justificar-ho.





