El paral·lelisme invisible de les pintades al Coliseu de Roma

Ha vuelto a ocurrir.



No han pasado ni tres semanas desde el último acto de vandalismo contra el Coliseo y ya tenemos otro caso. Otro caso grabado en video, porque seguramente habrán sido más los que no se han detectado.



Una turista suiza de 17 años ha sido denunciada y se… pic.twitter.com/XAdelxrBKz — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) July 16, 2023

Un turista grabando su nombre y el de su novia en un muro del Coliseo 👍🏻 pic.twitter.com/n9gF0wzqZf — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) June 25, 2023





Vandalisme i patrimoni cultural

Dos treballadors del servei de neteja traient les pintades d'una paret Foto: Ajuntament de Barcelona

Estratègia "custòdia compartida"

Cinc illes de cases ocupaven l'espai que conforma la rambla del Raval. Comparativa de fotos del 1994 i actual extretes del web «Com era Catalunya?» de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Foto: ICGC

10,6 milions pels monuments de Barcelona

El passat 25 de juny un turista escrivia el seu nom i el de la seva parella a lesdel. No van passar ni tres setmanes i una jove vatambé la seva"La gravada al Coliseu tindrà una solució i es podrà recuperar, però la qüestió de com els ajuntaments pensenés més rellevant de cara al futur", apunta l'experta en conservació preventiva i patrimoni cultural,Quinaa les pintades del Coliseu que es fan virals per les xarxes socials?La major part dels cops que visites una ciutat, trobes noms o dates escrites als edificis històrics o als carrers: ", aquest comportament vandàlic és unala gent ja marcava les pedres", explica. Tot i ser una acció que neix al passat, elespecialitzat en moviments socials, joventut i xarxes,, afirma que és una tendència que s'haen les darreres dècades: "No només arran de l'explosió de les xarxes i contingut digital, sinó també pel", detalla.Fotografiar-te en un pont en què està prohibit pujar oSón imatges i vídeos que trobem constantment per xarxes.hi troba una explicació: "Necessites", diu. També, detalla que el que hi ha darrere és la "necessitatde dir que has estat capaç com a subjecte d'".L'hiperindividualisme, que va lligat ambporta a la falta dePer això, més d'un turista pinta les parets d'un edifici històric. En el cas d'el passat mes de juny, va ser gravat amb el mòbil mentre escrivia el nom de la seva parella i no es va alarmar en cap moment sinó que, contràriament, va"Quan ets jove hi ha una; faré aquesta acció amb la certesa que no comportarà cap conseqüència". Aquesta és l'explicació que hi troba el sociòleg entrevistat peral fet que hi hagi aquestadels efectes que pot tenir el fet de ser publicat afentD'accions vandàliques n'hi ha de molts tipussobretotelsque les provoquen són diferents. Moltes vegades són crides d'atenció iper sortir als mitjans. N'és un exemple elsper reivindicar l'emergència climàtica. "En aquests casos són intervencions als monuments que ens fan pensar i mirar on ningú vol mirar. Aquestser una eina per transmetre una idea de canvi o reivindicació", opina l'experta que ha entrevistatPerò,queles accions vandàliques tenen una reivindicació com a motor. Són també una realitat lesde conservació material que comporten; i, el que sobretot, és una realitat, és quedelsque suposa deteriorar els edificis, carrers i monuments històrics d'una ciutat., perquè els espais, objectes i paisatges culturals són part del nostre dia a dia", afirma. És per això que des del món acadèmic fan "diferents crides a sensibilitzar i parlar d'", explica, que és(UB). Hi ha estratègies visibles i invisibles de conservació. De les primeres, n'és un exemple laI una estratègia que no és tan evident podria ser transformar lad'un espai i, així, prevenir el grafiti a la nit, "perquè la persona estaria més visible", explica Pastor.Dins del marc teòric que proposa elses troba el pensament al qual ens acosta l'experta amb qui hem parlat. "Si lesd'un barri són les primeres ael patrimoni cultural, quan es produeixi qualsevol deteriorament seran elles les que ho faran conèixer a les autoritats o per les xarxes socials", explica. El que defensaés que si, la ciutadania establiria vincles amb aquest i el protegiria: "per una part de la teva història i el teu barri, pot fer que la gent desenvolupi estratègies de cura per aquest patrimoni", reflexiona.Aquest pensament se li diu, perquè és conjunta. "S'haquina relació té amb el patrimoni i establirestratègies per conservar-lo", afirma l'experta. La clau està a fer que cadascú generi uni se l'apropi a la seva manera.Perquè això sigui possible, s'ha de demanar parer a. "Quan passem per lano hi ha cap indicació de les vides de la gen t que va i que han viscut una vida dura", explica l'experta. Com no hi ha cap missatge que faci reflexionar a la ciutadania sobre les històries que s'amaguen: "Es perd una mica la possibilitat d'estimar el patrimoni del Raval i, per això, es, perquè no s'entén tot el que ha costat i el que hi ha darrere", concedeixAl cap i a la fi, qui acaba esborrant les pintades del patrimoni cultural és el servei de. En el cas de, la retirada d'aquestes dels monuments o llocs catalogats no les fa el servei de neteja de pintades, sinó que són actuacions específiques que planifica, segons que confirmen ales fonts municipals.El procediment per netejar elements patrimonials és mési s’han d’utilitzar productes i tècniques específiques.va adjudicar el juny deel contracte dels serveis de conservació i manteniment dels edificis, parcs i monuments històrics i artístics municipals, que preveu un pressupost de, Barcelona téi conjunts escultòrics de diversa envergadura que requereixen una constant dedicació per conservar-los, a causa de l’envelliment propi o per afectacions produïdes per la climatologia, la contaminació o

